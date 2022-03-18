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Новый мост черед Дарданеллы отрылся в Турции - новые рекорды строительства
Новый мост черед Дарданеллы отрылся в Турции - новые рекорды строительства
Новый мост в Турции с самым длинным центральным пролетом в мире обошелся в 2,5 млрд евро 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T23:36+0400
2022-03-18T23:36+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган Церемония принял участие в торжественной церемонии открытия моста "Чанаккале-1915" через пролив Дарданеллы.В строительстве моста "Чанаккале-1915", который впервые соединит европейский и азиатский берега Дарданелл, было задействовано 5,1 тысячи человек и 740 единиц строительной техники. Общая длина шестиполосного (по три в каждом направлении) подвесного моста через Дарданеллы составляет 4608 метров. Таким образом, мост "Чанаккале-1915" является самым длинным подвесным мостом с центральным пролетом в мире.Мост через пролив Дарданеллы с самым длинным центральным пролетом в мире позволит Турции сэкономить на топливе и выбросах вредных веществ 415 миллионов евро в год, общая стоимость проекта 2,5 миллиарда евро, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Мост через Дарданеллы позволит Турции сэкономить только на топливе и выбросах вредных веществ 415 миллионов евро в год. Согласно подсчетам экспертов, положительный экономический эффект от задействования моста через Дарданеллы на промышленность Турции достигнет 5,3 миллиарда евро в год. Будет открыто 118 тысяч рабочих мест, а ВВП увеличится на 2,4 миллиарда евро", - сказал президент.
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в мире, турция, новости, экономика
Новый мост черед Дарданеллы отрылся в Турции - новые рекорды строительства
23:36 18.03.2022 (обновлено: 23:46 18.03.2022) Подписаться на
Новый мост в Турции с самым длинным центральным пролетом в мире обошелся в 2,5 млрд евро
ТБИЛИСИ, 18 мар – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган Церемония принял участие в торжественной церемонии открытия моста "Чанаккале-1915" через пролив Дарданеллы.
В строительстве моста "Чанаккале-1915", который впервые соединит европейский и азиатский берега Дарданелл, было задействовано 5,1 тысячи человек и 740 единиц строительной техники. Общая длина шестиполосного (по три в каждом направлении) подвесного моста через Дарданеллы составляет 4608 метров. Таким образом, мост "Чанаккале-1915" является самым длинным подвесным мостом с центральным пролетом в мире.
Мост через пролив Дарданеллы с самым длинным центральным пролетом в мире позволит Турции сэкономить на топливе и выбросах вредных веществ 415 миллионов евро в год, общая стоимость проекта 2,5 миллиарда евро, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Мост через Дарданеллы позволит Турции сэкономить только на топливе и выбросах вредных веществ 415 миллионов евро в год. Согласно подсчетам экспертов, положительный экономический эффект от задействования моста через Дарданеллы на промышленность Турции достигнет 5,3 миллиарда евро в год. Будет открыто 118 тысяч рабочих мест, а ВВП увеличится на 2,4 миллиарда евро", - сказал президент.