Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Прямая трансляция - интервью Сергея Лаврова телеканалу RT
https://sputnik-georgia.ru/20220318/ogranicheniya-v-aeroportakh-na-yuge-rf-prodlili-do-kontsa-marta-265312453.html
Ограничения в аэропортах на юге РФ продлили до конца марта
Ограничения в аэропортах на юге РФ продлили до конца марта
Причина заключается в том, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T10:17+0400
2022-03-18T10:37+0400
авиасообщение
россия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264997839_265:515:2839:1963_1920x0_80_0_0_7929de9f6aa8605080d5561c60f204ab.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Режим закрытого неба, введенный властями Российской Федерации 24 февраля на юге страны, продлили до 26 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".Как отмечается, речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. Между тем аэропорт Сочи продолжает работу в обычном режиме.При этом ранее оператор отмечал, что ограничение авиасообщения продлят до 20 марта из-за того, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264997839_409:249:2725:1986_1920x0_80_0_0_20faff3a9e6d86008e5c9aa582f5b766.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
авиасообщение, россия, новости, общество

Ограничения в аэропортах на юге РФ продлили до конца марта

10:17 18.03.2022 (обновлено: 10:37 18.03.2022)
© AFP 2022 / YURI KADOBNOVРоссийская авиакомпания Аэрофлот
Российская авиакомпания Аэрофлот - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / YURI KADOBNOV
Подписаться наGoogle news
Причина заключается в том, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Режим закрытого неба, введенный властями Российской Федерации 24 февраля на юге страны, продлили до 26 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".

"Продление закрытия аэропортов на юге России - до 3 часов 45 минут 26 марта 2022 года", - сказано в сообщении.

Как отмечается, речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. Между тем аэропорт Сочи продолжает работу в обычном режиме.
При этом ранее оператор отмечал, что ограничение авиасообщения продлят до 20 марта из-за того, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0