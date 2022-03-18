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Ограничения в аэропортах на юге РФ продлили до конца марта
Ограничения в аэропортах на юге РФ продлили до конца марта
Причина заключается в том, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T10:17+0400
2022-03-18T10:17+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Режим закрытого неба, введенный властями Российской Федерации 24 февраля на юге страны, продлили до 26 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".Как отмечается, речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. Между тем аэропорт Сочи продолжает работу в обычном режиме.При этом ранее оператор отмечал, что ограничение авиасообщения продлят до 20 марта из-за того, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ограничения в аэропортах на юге РФ продлили до конца марта
10:17 18.03.2022 (обновлено: 10:37 18.03.2022) Подписаться на
Причина заключается в том, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik.
Режим закрытого неба, введенный властями Российской Федерации 24 февраля на юге страны, продлили до 26 марта, пишет РИА Новости
со ссылкой на сообщение оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".
"Продление закрытия аэропортов на юге России - до 3 часов 45 минут 26 марта 2022 года", - сказано в сообщении.
Как отмечается, речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. Между тем аэропорт Сочи продолжает работу в обычном режиме.
При этом ранее оператор отмечал, что ограничение авиасообщения продлят до 20 марта из-за того, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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