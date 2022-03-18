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Откуда приезжают в Грузию - последние данные

Откуда приезжают в Грузию - последние данные

В феврале 2022 года Грузию посетили 165,6 тысячи международных визитеров, что на 293,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T20:49+0400

2022-03-18T20:49+0400

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Согласно данным Национальной администрации туризма, из общего числа визитов большинство, 137,2 тысячи, были туристическими. По сравнению с февралем 2021 года рост - 282%, однако выйти на допандемийный уровень пока не получается, это лишь 55,4% от числа иностранных туристов, посетивших Грузию в феврале 2019 года.По числу визитеров лидируют путешественники из соседних стран - Турции, России и Армении. Большая часть путешественников прибыла в Грузию через сухопутные границы (в основном КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе и КПП "Казбеги" на грузино-российской границе). На втором месте - воздушный путь - наибольшее число визитеров принял Тбилисский международный аэропорт.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информация о международных визитерах, посетивших страну в феврале 2022 года и сравнительные данные с февралем 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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