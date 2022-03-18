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Посольство Германии в Грузии опровергло заявление Саакашвили
Посольство Германии в Грузии опровергло заявление Саакашвили
Против бывшего президента Грузии Саакашвили в Германии не ведется уголовного делопроизводства, заявило диппредставительство 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T19:39+0400
2022-03-18T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Посольство Германии опровергло заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об оправдании немецким судом экс-главы Генштаба Грузии Георгия Каландадзе.На странице Саакашвили в соцсети, который находится в грузинской тюрьме, накануне появился пост, в котором утверждалось, что немецкий суд оправдал Каландадзе и причиной назвал незаконное заключение экс-президента Грузии.В декабре прошлого года в грузинских СМИ появилась о задержании разыскиваемого властями Грузии Георгия Каландадзе в Германии. По данным СМИ, в январе экс-главу Генштаба не экстрадировали в Грузию, несмотря на требование Генпрокуратуры Грузии, а отпустили под залог до рассмотрения дела.Георгий Каландадзе возглавлял Генштаб с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президентстве Михаиле Саакашвили. С 2014 года он жил на Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.В Грузии он обвиняется по делу о пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Э.К., задержанного в июле 2012 года по обвинению в подготовке теракта. В Грузии ему грозит от 12 до 17 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, германия
Посольство Германии в Грузии опровергло заявление Саакашвили
19:39 18.03.2022 (обновлено: 19:43 18.03.2022) Подписаться на
Против бывшего президента Грузии Саакашвили в Германии не ведется уголовного делопроизводства, заявило диппредставительство
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Посольство Германии опровергло заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об оправдании немецким судом экс-главы Генштаба Грузии Георгия Каландадзе.
На странице Саакашвили в соцсети, который находится в грузинской тюрьме, накануне появился пост, в котором утверждалось, что немецкий суд оправдал Каландадзе и причиной назвал незаконное заключение экс-президента Грузии.
"Посольство Германии подчеркивает, что против господина Каландадзе или против бывшего президента Грузии Саакашвили в Германии не ведется уголовного делопроизводства. Никто никому не предъявлял обвинения, и никто никого не оправдывал", - цитирует заявление пресс-спикера посольства Первый канал.
В декабре прошлого года в грузинских СМИ появилась о задержании разыскиваемого властями Грузии Георгия Каландадзе в Германии. По данным СМИ, в январе экс-главу Генштаба не экстрадировали в Грузию, несмотря на требование Генпрокуратуры Грузии, а отпустили под залог до рассмотрения дела.
Георгий Каландадзе возглавлял Генштаб с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президентстве Михаиле Саакашвили. С 2014 года он жил на Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.
В Грузии он обвиняется по делу о пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Э.К., задержанного в июле 2012 года по обвинению в подготовке теракта. В Грузии ему грозит от 12 до 17 лет лишения свободы.
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