https://sputnik-georgia.ru/20220318/posolstvo-germanii-v-gruzii-oproverglo-zayavlenie-saakashvili-265333641.html

Посольство Германии в Грузии опровергло заявление Саакашвили

Посольство Германии в Грузии опровергло заявление Саакашвили

Против бывшего президента Грузии Саакашвили в Германии не ведется уголовного делопроизводства, заявило диппредставительство 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T19:39+0400

2022-03-18T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Посольство Германии опровергло заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об оправдании немецким судом экс-главы Генштаба Грузии Георгия Каландадзе.На странице Саакашвили в соцсети, который находится в грузинской тюрьме, накануне появился пост, в котором утверждалось, что немецкий суд оправдал Каландадзе и причиной назвал незаконное заключение экс-президента Грузии.В декабре прошлого года в грузинских СМИ появилась о задержании разыскиваемого властями Грузии Георгия Каландадзе в Германии. По данным СМИ, в январе экс-главу Генштаба не экстрадировали в Грузию, несмотря на требование Генпрокуратуры Грузии, а отпустили под залог до рассмотрения дела.Георгий Каландадзе возглавлял Генштаб с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президентстве Михаиле Саакашвили. С 2014 года он жил на Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.В Грузии он обвиняется по делу о пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Э.К., задержанного в июле 2012 года по обвинению в подготовке теракта. В Грузии ему грозит от 12 до 17 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, германия