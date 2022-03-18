https://sputnik-georgia.ru/20220318/pryamaya-translyatsiya---intervyu-sergeya-lavrova-telekanalu-rt-265317262.html
Прямая трансляция - интервью Сергея Лаврова телеканалу RT
Прямая трансляция - интервью Сергея Лаврова телеканалу RT
Смотрите в видео прямую трансляцию, как министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеканалу RT 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T12:39+0400
2022-03-18T12:39+0400
2022-03-18T12:39+0400
видео
россия
мультимедиа
сергей лавров
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Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на актуальные вопросы по внешней политике в эксклюзивном интервью телеканалу RT. Смотрите в видео, что заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
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Прямая трансляция - интервью Сергея Лаврова телеканалу RT
Прямая трансляция - интервью Сергея Лаврова телеканалу RT
2022-03-18T12:39+0400
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PT1S
Sputnik Грузия
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видео, россия, мультимедиа, сергей лавров, видео
Прямая трансляция - интервью Сергея Лаврова телеканалу RT
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Смотрите в видео прямую трансляцию, как министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеканалу RT
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на актуальные вопросы по внешней политике в эксклюзивном интервью телеканалу RT. Смотрите в видео, что заявил глава российского внешнеполитического ведомства.