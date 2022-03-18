https://sputnik-georgia.ru/20220318/pryamaya-translyatsiya---intervyu-sergeya-lavrova-telekanalu-rt-265317262.html

Прямая трансляция - интервью Сергея Лаврова телеканалу RT

Прямая трансляция - интервью Сергея Лаврова телеканалу RT

Смотрите в видео прямую трансляцию, как министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеканалу RT 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T12:39+0400

2022-03-18T12:39+0400

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видео

россия

мультимедиа

сергей лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на актуальные вопросы по внешней политике в эксклюзивном интервью телеканалу RT. Смотрите в видео, что заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

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Прямая трансляция - интервью Сергея Лаврова телеканалу RT Прямая трансляция - интервью Сергея Лаврова телеканалу RT 2022-03-18T12:39+0400 true PT1S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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