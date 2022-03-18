https://sputnik-georgia.ru/20220318/smelost---zaschischat-interesy-strany--subari-o-pozitsii-gruzii-po-ukraine-265314089.html

"Смелость – защищать интересы страны" – Субари о позиции Грузии по Украине

"Смелость – защищать интересы страны" – Субари о позиции Грузии по Украине

Сейчас самое важное проявлять осторожность и разумность, убежден политик 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T11:34+0400

2022-03-18T11:34+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Самая большая смелость – защищать интересы страны, несмотря на недовольство части населения, так председатель парламентского комитета региональной политики и самоуправления Созар Субари ответил на вопрос о позиции Грузии в отношении Украины.После того как Россия начала спецоперацию на Украине, западные страны стали ужесточать санкции против нее. Власти Грузии отказались от введения санкций, заявив, что это намного больше ударит по самой Грузии. Такая позиция Тбилиси вызвала недовольство оппозиции, которая потребовала отставки премьера. Президент Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила, что в этом вопросе отчасти правы как власти, так и оппозиция – необходимо проявить как осторожности, так и смелость.Он подчеркнул, что сейчас, когда речь идет о безопасности родины, самое важное проявлять осторожность и разумность.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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