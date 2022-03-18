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Спецавтобусы эвакуируют граждан Грузии из Украины в Польшу

Спецавтобусы эвакуируют граждан Грузии из Украины в Польшу

Дипломатические миссии Грузии в Киеве, Одессе и Львове продолжают работать круглосуточно в чрезвычайном режиме 18.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. По решению правительства Грузии, с целью эвакуации граждан страны из Украины в направлении Польши, назначены специальные автобусные рейсы из Львова, говорится в сообщении министерства иностранных дел.Автобусы будут выезжать из Львова в направлении Варшавы 21 марта в 09:00 по украинскому времени.По информации МИД, автобусы рассчитаны на 50 человек. Для мирной эвакуации населения необходимо заранее записаться, позвонив на номера +380 (63) 376 77 68 или +380 (63) 376 73 64.Во внешнеполитическом ведомстве страны отмечают, что дипломатические миссии Грузии в Киеве, Одессе и Львове продолжают работать круглосуточно в чрезвычайном режиме.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, украина, мид грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022