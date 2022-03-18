https://sputnik-georgia.ru/20220318/tbilisskiy-teatr-opery-i-baleta-priglashaet-na-traviatu-265299681.html

Тбилисский театр оперы и балета приглашает на "Травиату"

Тбилисский театр оперы и балета приглашает на "Травиату"

Одну из самых знаменитых опер Верди можно будет услышать на тбилисской сцене уже в апреле 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T08:01+0400

2022-03-18T08:01+0400

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нино ананиашвили

тбилисский театр оперы и балета

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Показы знаменитой оперы Джузеппе Верди "Травиата" (La traviata) любители этого жанра смогут посетить в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. З. Палиашвили 2 и 3 апреля. На сцене выступят солисты: Марика Мачитидзе, Саломе Джикия, Отар Джорджикия, Мариам Кобалиани, Заал Хелая, Ирина Шеразадишвили, Александр Тибелишвили, Цотне Моцонелидзе, Леван Макаридзе, Ираклий Муджири и другие.Также в постановке задействован оркестр, хор и балетная труппа Тбилисского театра оперы и балета. Главный хормейстер – Автандил Чхенкели. Постановочным дирижером является Заза Азмаипарашвили, режиссером Лоран Гербер, художником по костюмам – Эстер Мартин, сценографом – Массимо Беландо Рандоме, а хореографом постановки – Нино Ананиашвили."Травиата" (в переводе с итал. "падшая", "заблудшая") – опера, написанная на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа "Дама с камелиями" Александра Дюма-сына. Необычными для оперной постановки того времени были как выбор главной героини — куртизанки, умирающей от неизлечимой болезни, так и действие оперы в современном для слушателей Париже середины XIX века. Как и в "Риголетто", и "Трубадуре" Верди в "Травиате" в центр драмы помещает персонажа, отвергнутого обществом.В Грузии премьера оперы "Травиата" состоялась 30 ноября 1859 года на сцене Тбилисского оперного театра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, грузия, новости, нино ананиашвили, тбилисский театр оперы и балета, тбилиси