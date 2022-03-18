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Убил родственницу-пенсионерку и поджег: раскрыто жестокое убийство в Тбилиси
Убил родственницу-пенсионерку и поджег: раскрыто жестокое убийство в Тбилиси
По данным следствия, мужчина совершил преступление из корыстных целей 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T12:21+0400
2022-03-18T12:21+0400
2022-03-18T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Полиция задержала 32-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве 82-летней родственницы, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.Случай произошел в районе Глдани на окраине Тбилиси. По данным следствия, обвиняемый ранил острым предметом свою родственницу в ее же собственной квартире, в результате чего пожилая женщина скончалась на месте.После совершения преступления, обвиняемый забрал телевизор и попытался сдать его в ломбард, однако не смог. Он вернулся на место преступления, чтобы скрыть следы – поджег труп и скрылся, сообщает МВД.Полиция задержала обвиняемого спустя несколько часов после случившегося.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство из корыстных побуждений".Задержанному грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
Убил родственницу-пенсионерку и поджег: раскрыто жестокое убийство в Тбилиси
12:21 18.03.2022 (обновлено: 12:36 18.03.2022) Подписаться на
По данным следствия, мужчина совершил преступление из корыстных целей
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik.
Полиция задержала 32-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве 82-летней родственницы, говорится в сообщении
на сайте министерства внутренних дел Грузии.
Случай произошел в районе Глдани на окраине Тбилиси. По данным следствия, обвиняемый ранил острым предметом свою родственницу в ее же собственной квартире, в результате чего пожилая женщина скончалась на месте.
После совершения преступления, обвиняемый забрал телевизор и попытался сдать его в ломбард, однако не смог. Он вернулся на место преступления, чтобы скрыть следы – поджег труп и скрылся, сообщает МВД.
Полиция задержала обвиняемого спустя несколько часов после случившегося.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство из корыстных побуждений".
Задержанному грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.
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