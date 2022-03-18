https://sputnik-georgia.ru/20220318/uchenye-pridumali-distantsionnyy-sposob-lecheniya-bessonnitsy-265323994.html

Ученые придумали дистанционный способ лечения бессонницы

Ученые придумали дистанционный способ лечения бессонницы

Лечебная работа проводится дистанционно с помощью мобильного приложения 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T15:39+0400

2022-03-18T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Российские ученые разработали новый способ лечения бессонницы – метод виртуальный и состоит из еженедельных занятий, целью которых является формирование навыка здорового сна, пишет РИА Новости.Любопытно, что лечебная работа проводится в дистанционном режиме посредством удаленного подключения пациента через мобильное приложение.Это удалось сделать ученым Сеченовского университета. Как объясняют в вузе, исследователи разработали новый метод когнитивно-поведенческой терапии инсомнии. "Он состоит из 6-8 еженедельных занятий, направленных на формирование у пациентов навыка здорового сна. При этом бессознательные опасения не уснуть – так называемые "дисфункциональные убеждения" – исчезают", – говорится в сообщении пресс-службы университета.Как поясняют эксперты, во время лечения в дистанционном формате пользователь вносит запрашиваемые данные о своем сне до лечения и в ходе него, а также получает рекомендации по изменению режима сна и поведения во время бодрствования."Эта информация доступна лечащему доктору, который, при необходимости корректирует процесс лечения. Дистанционный формат когнитивно-поведенческой терапии инсомнии лишь незначительно уступает в эффективности очному варианту, являясь при этом более доступным и низкозатратным методом лечения хронической формы этого расстройства", – сказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов, слова которого приводятся в сообщении.Ожидается, что внедрение мобильного приложения может начаться к концу 2022 года года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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сон, ученые, наука, общество, россия, новости, здоровье