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В Египте для граждан РФ временно отменили штрафы за просроченные визы
В Египте для граждан РФ временно отменили штрафы за просроченные визы
Накануне глава Ростуризма обратилась к египетской стороне с просьбой о содействии с отменой штрафов 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Глава минтуризма Арабской Республики Египет официально подтвердил временную отмену штрафов для граждан РФ за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе, пишет РИА Новости со ссылкой на пост руководителя Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале.17 марта глава Ростуризма обратилась к египетской стороне с просьбой о содействии с отменой штрафов с учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов в связи множеством жалоб от российских туристов."Параллельно помогаем туроператорам решить вопрос с возвращением всех наших туристов домой. По ближайшим специальным рейсам будем информировать дополнительно", – добавила она.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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визы, новости, в мире, общество, ростуризм, россия, туризм, египет
В Египте для граждан РФ временно отменили штрафы за просроченные визы
11:19 18.03.2022 (обновлено: 11:40 18.03.2022) Подписаться на
Накануне глава Ростуризма обратилась к египетской стороне с просьбой о содействии с отменой штрафов
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik.
Глава минтуризма Арабской Республики Египет официально подтвердил временную отмену штрафов для граждан РФ за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе, пишет РИА Новости
со ссылкой на пост руководителя Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале.
"Министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе", – написала Догузова.
17 марта глава Ростуризма обратилась к египетской стороне с просьбой о содействии с отменой штрафов с учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов в связи множеством жалоб от российских туристов.
"Параллельно помогаем туроператорам решить вопрос с возвращением всех наших туристов домой. По ближайшим специальным рейсам будем информировать дополнительно", – добавила она.
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