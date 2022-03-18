https://sputnik-georgia.ru/20220318/v-egipte-dlya-grazhdan-rf-vremenno-otmenili-shtrafy-za-prosrochennye-vizy-265313563.html

В Египте для граждан РФ временно отменили штрафы за просроченные визы

В Египте для граждан РФ временно отменили штрафы за просроченные визы

Накануне глава Ростуризма обратилась к египетской стороне с просьбой о содействии с отменой штрафов 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T11:19+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Глава минтуризма Арабской Республики Египет официально подтвердил временную отмену штрафов для граждан РФ за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе, пишет РИА Новости со ссылкой на пост руководителя Ростуризма Зарина Догузова в Telegram-канале.17 марта глава Ростуризма обратилась к египетской стороне с просьбой о содействии с отменой штрафов с учетом текущих обстоятельств с отменами рейсов в связи множеством жалоб от российских туристов."Параллельно помогаем туроператорам решить вопрос с возвращением всех наших туристов домой. По ближайшим специальным рейсам будем информировать дополнительно", – добавила она.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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визы, новости, в мире, общество, ростуризм, россия, туризм, египет