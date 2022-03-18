https://sputnik-georgia.ru/20220318/v-gruzii-mogut-vyrasti-shtrafy-dlya-energokompaniy-265308296.html
В Грузии могут вырасти штрафы для энергокомпаний
В Грузии могут вырасти штрафы для энергокомпаний
Закон в настоящее время позволяет штрафовать энергокомпании максимум на 75 тысяч лари (23,4 тысячи долларов) 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T09:52+0400
2022-03-18T09:52+0400
2022-03-18T09:52+0400
грузия
новости
экономика
давид нармания
компания "теласи"
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Глава Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания призвал депутатов парламентам Грузии повысить штрафы для энергокомпаний и компаний по водоснабжению.Начисление штрафов энергокомпаниям происходит на основании закона "Об энергетике" в котором прописаны конкретные суммы штрафов.Глава комиссии отметил, что у комиссии есть свои предложения по размеру штрафов, но она готова выслушать и мнение депутатов в рамках рабочей группы.В конце февраля GNERC завершил проверку компаний "Теласи" и "Телмико", которая началась в начале февраля из-за поступивших от населения жалоб на завышенные счета за расход электроэнергии и выявил нарушения в работе электрораспределительной компании Тбилиси "Теласи". По данным проверки компания была оштрафована на 75 тысяч лари. При этом сумма, которая была возвращена абонентам, в итоге составила 569 605 лари.АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тысяч потребителей. В августе 2003 года "Теласи" вошла в состав Группы "Интер РАО". В собственности Группы "Интер РАО" находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности ООО "Бест энерджи групп".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, давид нармания, компания "теласи", национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
В Грузии могут вырасти штрафы для энергокомпаний
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Закон в настоящее время позволяет штрафовать энергокомпании максимум на 75 тысяч лари (23,4 тысячи долларов)
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Глава Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания призвал депутатов парламентам Грузии повысить штрафы для энергокомпаний и компаний по водоснабжению.
Начисление штрафов энергокомпаниям происходит на основании закона "Об энергетике" в котором прописаны конкретные суммы штрафов.
"Я хочу призвать депутатов инициировать поправки в закон "Об энергетике", согласно которым увеличатся штрафы. Мы хотим увеличить штрафы, а закон нам позволяет штрафовать на 75 тысяч лари максимум", – сказал Нармания журналистам.
Глава комиссии отметил, что у комиссии есть свои предложения по размеру штрафов, но она готова выслушать и мнение депутатов в рамках рабочей группы.
В конце февраля GNERC завершил проверку компаний "Теласи" и "Телмико", которая началась в начале февраля из-за поступивших от населения жалоб на завышенные счета за расход электроэнергии и выявил нарушения в работе электрораспределительной компании Тбилиси "Теласи". По данным проверки компания была оштрафована на 75 тысяч лари. При этом сумма, которая была возвращена абонентам, в итоге составила 569 605 лари.
АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тысяч потребителей. В августе 2003 года "Теласи" вошла в состав Группы "Интер РАО". В собственности Группы "Интер РАО" находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности ООО "Бест энерджи групп".
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