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В Москве отметят юбилей оперной певицы Маквалы Касрашвили
В Москве отметят юбилей оперной певицы Маквалы Касрашвили
Роль Флории в опере "Тоска" – знаковая в творчестве Касрашвили: певица играла ее на протяжении 40 лет 18.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Российский Благотворительный фонд Елены Образцовой отметит юбилей выдающейся оперной певицы, народной артистки СССР, примадонны Большого театра Маквалы Касрашвили исполнением оперы Пуччини "Тоска", пишет РИА Новости. Выступление пройдет на сцене московского концертного зала "Зарядье" 18 марта."Роль Флории Тоски – знаковая в творчестве Касрашвили. Она играла ее на протяжении 40 лет. В спектакле, посвященном юбилярше, образ главной героини воплотит народная артистка России Хибла Герзмава", - говорится в статье агентства.Маквала Касрашвили родилась в Кутаиси. В 1966 году окончила Тбилисскую государственную консерваторию (класс Веры Давыдовой) и была приглашена в оперную труппу Большого театра. Касрашвили - Лауреат множества премий и наград. Среди них звание Лауреата Государственной премии РФ (1997) и Государственной премии Грузинской ССР имени З. Палиашвили (1983).В 2002—2014 — управляющая творческими коллективами оперной труппы Большого театра. В настоящее время – помощник главного дирижера — музыкального руководителя.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, в мире, большой театр, москва, культура, россия

В Москве отметят юбилей оперной певицы Маквалы Касрашвили

17:16 18.03.2022
© photo: Sputnik / Владимир ВяткинОперная певица Маквала Касрашвили
Оперная певица Маквала Касрашвили - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2022
© photo: Sputnik / Владимир Вяткин
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Роль Флории в опере "Тоска" – знаковая в творчестве Касрашвили: певица играла ее на протяжении 40 лет
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Российский Благотворительный фонд Елены Образцовой отметит юбилей выдающейся оперной певицы, народной артистки СССР, примадонны Большого театра Маквалы Касрашвили исполнением оперы Пуччини "Тоска", пишет РИА Новости.
Выступление пройдет на сцене московского концертного зала "Зарядье" 18 марта.
"Роль Флории Тоски – знаковая в творчестве Касрашвили. Она играла ее на протяжении 40 лет. В спектакле, посвященном юбилярше, образ главной героини воплотит народная артистка России Хибла Герзмава", - говорится в статье агентства.
© photo: Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГала-концерт звезд мировой оперы в честь 90-летия Галины Вишневской
Гала-концерт звезд мировой оперы в честь 90-летия Галины Вишневской - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2022
Гала-концерт звезд мировой оперы в честь 90-летия Галины Вишневской
© photo: Sputnik / Владимир Вяткин
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Маквала Касрашвили родилась в Кутаиси. В 1966 году окончила Тбилисскую государственную консерваторию (класс Веры Давыдовой) и была приглашена в оперную труппу Большого театра.
Касрашвили - Лауреат множества премий и наград. Среди них звание Лауреата Государственной премии РФ (1997) и Государственной премии Грузинской ССР имени З. Палиашвили (1983).
В 2002—2014 — управляющая творческими коллективами оперной труппы Большого театра. В настоящее время – помощник главного дирижера — музыкального руководителя.
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