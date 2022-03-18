https://sputnik-georgia.ru/20220318/v-oon-schitayut-pagubnoy-vozmozhnuyu-priostanovku-chlenstva-rosii-v-yunvto-265313171.html

В ООН считают "пагубной" возможную приостановку членства Росcии в ЮНВТО

В ООН считают "пагубной" возможную приостановку членства Росcии в ЮНВТО

Это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы, заявил Дюжаррик 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T10:49+0400

2022-03-18T10:49+0400

2022-03-18T11:33+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Факт приостановки членства Российской Федерации во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент, заявил РИА Новости официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.Ранее исполнительный совет UNWTO поддержал проведение в ближайшем будущем внеочередной генеральной ассамблеи, на которой будет рассматриваться вопрос о приостановке членства РФ из-за событий на Украине.В исполнительном совете Всемирной туристской организации ранее состоялось первое в истории заседание, на котором обсуждалось предложение о приостановке членства России, инициаторами которого выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина. Эту инициативу поддержали 72 процента участников заседания.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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оон, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, в мире, словения, польша, гватемала, всемирная туристская организация, unwto