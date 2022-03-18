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В ООН считают "пагубной" возможную приостановку членства Росcии в ЮНВТО
В ООН считают "пагубной" возможную приостановку членства Росcии в ЮНВТО
Это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы, заявил Дюжаррик 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T10:49+0400
2022-03-18T10:49+0400
2022-03-18T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Факт приостановки членства Российской Федерации во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент, заявил РИА Новости официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.Ранее исполнительный совет UNWTO поддержал проведение в ближайшем будущем внеочередной генеральной ассамблеи, на которой будет рассматриваться вопрос о приостановке членства РФ из-за событий на Украине.В исполнительном совете Всемирной туристской организации ранее состоялось первое в истории заседание, на котором обсуждалось предложение о приостановке членства России, инициаторами которого выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина. Эту инициативу поддержали 72 процента участников заседания.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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оон, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, в мире, словения, польша, гватемала, всемирная туристская организация, unwto
В ООН считают "пагубной" возможную приостановку членства Росcии в ЮНВТО
10:49 18.03.2022 (обновлено: 11:33 18.03.2022) Подписаться на
Это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы, заявил Дюжаррик
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik.
Факт приостановки членства Российской Федерации во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент, заявил РИА Новости
официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее исполнительный совет UNWTO поддержал проведение в ближайшем будущем внеочередной генеральной ассамблеи, на которой будет рассматриваться вопрос о приостановке членства РФ из-за событий на Украине.
"Как вы знаете, генеральный секретарь не имеет никакой власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, которая является специализированным учреждением системы ООН. <...> Но он считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы", – отметил Дюжаррик.
В исполнительном совете Всемирной туристской организации ранее состоялось первое в истории заседание, на котором обсуждалось предложение о приостановке членства России, инициаторами которого выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина. Эту инициативу поддержали 72 процента участников заседания.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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