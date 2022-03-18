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В соборе Парижской Богоматери обнаружили захоронения и саркофаг XIV века

В соборе Парижской Богоматери обнаружили захоронения и саркофаг XIV века

Находка была обнаружена случайно, во время работ в рамках реконструкции собора Парижской Богоматери после пожара 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T15:05+0400

2022-03-18T15:05+0400

2022-03-18T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Несколько гробниц и свинцовый саркофаг, датированный экспертами XIV веком, обнаружили археологи в ходе профилактических раскопок, проводимых в рамках реконструкции собора Парижской Богоматери после пожара 2019 года.Архиологические раскопки были осуществлены для того, чтобы проверить и изучить уровень устойчивости грунта перед установкой строительных лесов, необходимых для реставрации собора после пожара, сообщается на сайте министерства культуры Франции.Эксперты предполагают, что погребение было сделано примерно в 1300-х годах, то есть спустя столетие после строительства самого собора. По словам специалистов, особенности и местоположение саркофага указывают на то, что в нем был захоронен человек, занимавший высокое положение.Что касается саркофага, его нашли под кирпичными трубами подземной системы отопления XIX столетия. Археологи отмечают, что усыпальница была сильно деформирована под тяжестью слоя земли и камней. Но археологам удалось залезть внутрь посредством мини-эндоскопической камеры. Любопытно, что помимо захоронений и склепа, археологи нашли еще кое-что: это элементы скульптур, а именно пара рук. Фотоснимки обнаруженных в соборе артефактов опубликовал Национальный институт превентивных археологических исследований Франции (Inrap).Пожар в соборе Парижской Богоматери случился 15 апреля 2019 года. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства.Причины пожара изначально были неясны. При этом прокуратура Парижа сразу исключила версию преднамеренного поджога здания. На сегодняшний день следователи не исключают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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собор парижской богоматери, новости, в мире, франция, археология