https://sputnik-georgia.ru/20220318/vodosnabzhayuschaya-kompaniya-v-kobuleti-zaplatit-shtraf-za-narushenie-265307313.html

Водоснабжающая компания в Кобулети заплатит штраф за нарушение

Водоснабжающая компания в Кобулети заплатит штраф за нарушение

Компания нарушила сроки по подключению потребителя к системе водоснабжения и канализации 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T07:32+0400

2022-03-18T07:32+0400

2022-03-18T07:32+0400

грузия

новости

общество

кобулети

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению обязала компанию по водоснабжению курорта Кобулети "Кобулетис цкали" выплатить штраф в размере 65 тысяч лари за нарушение условий лицензии и правил комиссии, говорится в сообщении регулятора.По данным комиссии, компания нарушила сроки по подключению потребителя к системе водоснабжения и канализации, и более того, заставила того купить материалы для подключения к системе.Теперь она не только должна подключить потребителя к сети до 15 апреля, но и заплатить большой штраф, говорится в сообщении.Как отмечают в комиссии, компания была оштрафована уже в 2019 и 2021 годах, но власти Кобулетского района никак не отреагировали на решения комиссии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, кобулети, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии