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Вселенская родительская суббота 2022: приметы, что нельзя делать

Вселенская родительская суббота 2022: приметы, что нельзя делать

Родительскую субботу второй седмицы Великого поста – день особого поминовения усопших, по православному церковному календарю в 2022-м отмечают 19 марта

2022-03-18T12:06+0400

2022-03-18T12:06+0400

2022-03-18T12:06+0400

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Это вторая родительская суббота в году, в которую совершаются вселенские панихиды, и усопшие, по молитвам Церкви, могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний.Во время Великого поста обычные ежедневные панихиды и литии не проводятся, и Церковь, чтобы не лишать усопших своего молитвенного покровительства на целых семь недель, установила для молитвы о них три специальных дня – субботы 2, 3 и 4-й недели Великого поста.Великий пост, который предшествует Светлому Воскресению Христову, в 2022-м начался 7 марта и продлится по 23 апреля включительно.Традиции родительской субботыВ православных храмах накануне родительской субботы – в пятницу вечером – проводят панихиды. А в родительскую субботу утром проводят заупокойную божественную литургию, а после нее – общую панихиду.В родительскую субботу по традиции в церкви поминают усопших родителей – прихожане подают записочки с именами умерших родных и молятся за упокой их души в загробном мире.Прихожане приносят в храм постные продукты и вино, которые освящают во время богослужения, а потом раздают всем желающим. В родительскую субботу также раздают милостыню с просьбой помолиться за усопших.В родительскую субботу православные, помолившись в храме, идут на кладбище – убирают могилки и молятся за упокой души покойных. За упокой души родных и близких помолиться можно и дома, если не удалось посетить храм и кладбище.Что можно и нельзя делатьНельзя во Вселенскую родительскую субботу делать по дому тяжелую работу. В этот день, помолившись за умерших, можно организовать семейный поминальный обед.Во Вселенскую родительскую субботу можно сходить на могилки усопших, зажечь свечи и помолиться за них, но нельзя оставлять там алкоголь и сигареты. Уходя с кладбища, нельзя говорить умершим "до свиданья" – это плохая примета, означающая, что в ближайшее время живой сам может отправиться к покойнику.Нельзя в родительскую субботу на кладбище поднимать с земли оброненную вещь. Также в родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.В родительскую субботу нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. Нельзя во Вселенскую родительскую субботу ссориться, ругаться, обижать окружающих, сплетничать и злословить.По народным приметам во Вселенскую родительскую субботу нельзя убирать со стола после ужина и мыть посуду – в старину люди верили, что умершие родственники ночью придут покушать.ПриметыОсновные приметы, сохранившиеся за многие столетия, связаны с погодой, которую предсказывали по природным явлениям, а также по поведению насекомых, птиц и зверей.По приметам заморозки 19 марта с утра означают, что холодная погода продержится еще месяц, а если мороз стоит днем — весна будет теплой, а лето жарким.Дятел в солнечную погоду часто стучит клювом по сухому дереву – это примета, что скоро потеплеет.Гром с утра – хорошая примета, лето ожидается плодородным и урожайным. Год будет урожайным, если 19 марта тает снег, а дождь в родительскую субботу – к засушливому лету.По народным приметам, если 19 марта светит солнце, значит снова похолодает и нужно поменять подстилки коровам и лошадям, а если разыгрался аппетит у коровы – это примета, что пойдет дождь.В Родительскую субботу нельзя пить из чужого колодца – это плохая примета, а если в этот день бросить немного мха в колодец, то пойдет дождь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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