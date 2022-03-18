https://sputnik-georgia.ru/20220318/vystuplenie-glavreda-rt-i-sputnik-margarity-simonyan-v-luzhnikakh---video-265332569.html

Выступление главреда RT и Sputnik Маргариты Симоньян в "Лужниках" - видео

Выступление главреда RT и Sputnik Маргариты Симоньян в "Лужниках" - видео

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян выступила на концерте в "Лужниках" по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией 18.03.2022, Sputnik Грузия

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россия

маргарита симоньян

мультимедиа

видео

донбасс

крым

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За право говорить правду европейская свободолюбивая Украина заводит уголовные дела, свободная Европа вводит санкции, всего за одну фразу поступают угрозы, в том числе родственникам и маленьким детям, сказала главред RT и Sputnik. "Именно поэтому я хочу повторить: Россия-матушка, забери Донбасс домой!" - заявила Маргарита Симоньян, выступая на концерте в честь 8-й годовщины воссоединения России с Крымом на стадионе "Лужники" в Москве.

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россия, маргарита симоньян, мультимедиа, видео, видео, донбасс, крым