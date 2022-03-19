https://sputnik-georgia.ru/20220319/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-19-marta-265343043.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 19 марта

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 19 марта

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 19.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-19T13:31+0400

2022-03-19T13:31+0400

2022-03-19T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Грузинские медики из 849 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 383 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделан 20 286 тестов на коронавирус, 17 904 – на антиген, 2 382 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 641 399 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 855 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 596 779 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 13 пациентов, а с начала пандемии – 16 643.На данный момент в стране 27 951 активный случай, из них 822 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 230 пациентов тяжелое, 27 129 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 18 марта, составляет 4,19%, за две недели – 9,04%, за семь дней – 5,87%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19