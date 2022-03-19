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Десятки школьников из Украины зачислены в грузинские школы

Десятки школьников из Украины зачислены в грузинские школы

Дети школьного возраста из Украины продолжат обучение в государственных и частных школы Грузии 19.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Десятки украинских школьников, переехавших в Грузию из-за событий на Украине, зачислены в грузинские школы.По данным министерства образования и науки Грузии, желание поступить в школы Тбилиси и других городов изъявили родители 72 украинских школьников разного возраста, 38 из них уже зачислены.Ученики из Украины могут быть зачислены в класс, в котором они обучались в украинских школах по состоянию на 24 февраля 2022 года. Дети также имеют возможность получать образование на выбранном ими языке в любой школе по всей Грузии.Кроме того, психологи Службы мандатур (школьные приставы) оказывают психосоциальную поддержку детям из Украины. В Центр психолого-социального обслуживания Грузии уже обратились десятки заинтересованных лиц.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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