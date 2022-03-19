https://sputnik-georgia.ru/20220319/desyatki-shkolnikov-iz-ukrainy-zachisleny-v-gruzinskie-shkoly-265344009.html
Десятки школьников из Украины зачислены в грузинские школы
Десятки школьников из Украины зачислены в грузинские школы
Дети школьного возраста из Украины продолжат обучение в государственных и частных школы Грузии 19.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-19T14:01+0400
2022-03-19T14:01+0400
2022-03-19T14:01+0400
грузия
новости
общество
украина
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251907710_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_89a1dd67f5ba841d4426551b5d33f7c6.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Десятки украинских школьников, переехавших в Грузию из-за событий на Украине, зачислены в грузинские школы.По данным министерства образования и науки Грузии, желание поступить в школы Тбилиси и других городов изъявили родители 72 украинских школьников разного возраста, 38 из них уже зачислены.Ученики из Украины могут быть зачислены в класс, в котором они обучались в украинских школах по состоянию на 24 февраля 2022 года. Дети также имеют возможность получать образование на выбранном ими языке в любой школе по всей Грузии.Кроме того, психологи Службы мандатур (школьные приставы) оказывают психосоциальную поддержку детям из Украины. В Центр психолого-социального обслуживания Грузии уже обратились десятки заинтересованных лиц.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
украина
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251907710_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_49386f8a7ee3c2cb000dee56ad95452b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, украина, тбилиси
Десятки школьников из Украины зачислены в грузинские школы
Подписаться на
Дети школьного возраста из Украины продолжат обучение в государственных и частных школы Грузии
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Десятки украинских школьников, переехавших в Грузию из-за событий на Украине, зачислены в грузинские школы.
По данным
министерства образования и науки Грузии, желание поступить в школы Тбилиси и других городов изъявили родители 72 украинских школьников разного возраста, 38 из них уже зачислены.
Ученики из Украины могут быть зачислены в класс, в котором они обучались в украинских школах по состоянию на 24 февраля 2022 года. Дети также имеют возможность получать образование на выбранном ими языке в любой школе по всей Грузии.
Кроме того, психологи Службы мандатур (школьные приставы) оказывают психосоциальную поддержку детям из Украины. В Центр психолого-социального обслуживания Грузии уже обратились десятки заинтересованных лиц.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.