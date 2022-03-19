Глава МИД России выступил за максимальное упрощение репатриации

"Я считаю, что репатриацию надо обязательно оформить законодательно, да, соблюдя формальности и необходимые юридические нормы, но обязательно это надо сделать – радикально облегчить возможность вернуться в Россию или просто приехать жить в Россию тем, кто ощущает себя россиянином", – цитирует Лаврова РИА Новости.