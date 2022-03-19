Глава МИД России выступил за максимальное упрощение репатриации
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Лавров призвал радикально облегчить процедуру возвращения соотечественников
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за максимальное упрощение репатриации.
Российский дипломат в субботу выступил на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
"Я считаю, что репатриацию надо обязательно оформить законодательно, да, соблюдя формальности и необходимые юридические нормы, но обязательно это надо сделать – радикально облегчить возможность вернуться в Россию или просто приехать жить в Россию тем, кто ощущает себя россиянином", – цитирует Лаврова РИА Новости.
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