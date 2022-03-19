https://sputnik-georgia.ru/20220319/kadry-unichtozheniya-razvedgruppy-vsu-s-bespilotnika---video-265346500.html

Кадры уничтожения разведгруппы ВСУ с беспилотника – видео

Кадры уничтожения разведгруппы ВСУ с беспилотника – видео

Минобороны России опубликовало кадры, как высокоточным оружием была уничтожена разведывательно-диверсионная группа ВСУ 19.03.2022, Sputnik Грузия

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На видео снято нанесение удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, которая осуществляла разведывательно-поисковые действия на четырех военных автомобилях повышенной проходимости производства США. После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена.

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Кадры уничтожения разведгруппы ВСУ с беспилотника - видео Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения ВСУ. На видео нанесение удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ осуществляющего разведывательно-поисковые действия на четырёх военных автомобилях повышенной проходимости производства США. После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена. 2022-03-19T11:11+0400 true PT0M58S

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, донбасс, украина, видео