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Кадры уничтожения разведгруппы ВСУ с беспилотника – видео
Кадры уничтожения разведгруппы ВСУ с беспилотника – видео
Минобороны России опубликовало кадры, как высокоточным оружием была уничтожена разведывательно-диверсионная группа ВСУ 19.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-19T11:11+0400
2022-03-19T11:11+0400
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На видео снято нанесение удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, которая осуществляла разведывательно-поисковые действия на четырех военных автомобилях повышенной проходимости производства США. После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена.
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Кадры уничтожения разведгруппы ВСУ с беспилотника - видео
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения ВСУ.
На видео нанесение удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ осуществляющего разведывательно-поисковые действия на четырёх военных автомобилях повышенной проходимости производства США. После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена.
2022-03-19T11:11+0400
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, донбасс, украина, видео
Кадры уничтожения разведгруппы ВСУ с беспилотника – видео
11:11 19.03.2022 (обновлено: 17:23 19.03.2022) Подписаться на
Минобороны России опубликовало кадры, как высокоточным оружием была уничтожена разведывательно-диверсионная группа ВСУ
На видео снято нанесение удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, которая осуществляла разведывательно-поисковые действия на четырех военных автомобилях повышенной проходимости производства США. После удара высокоточным ракетным вооружением группа была уничтожена.