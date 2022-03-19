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Лавров рассказал, кто "заказывает музыку" в НАТО
Лавров рассказал, кто "заказывает музыку" в НАТО
Нейтральные страны подтягиваются к сотрудничеству с НАТО, отметил Лавров 19.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-19T19:06+0400
2022-03-19T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России считает, что НАТО "музыку заказывают" США, ЕС "подминается" под альянс, а нейтральные страны подтягиваются к НАТО.Российский дипломат в субботу выступил на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Эта мобильность, по мнению дипломата, заключается в следующем: когда НАТО нужно будет перемещать на восток военную инфраструктуру нейтральные страны будут предоставлять для этого свои дороги и территории."Это как бы подается через партнерство между НАТО и Евросоюзом", – добавил глава МИД РФ.Ранее шведская газета Aftonbladet со ссылкой на результаты опроса сообщала, что свыше 50% жителей Швеции поддерживают вступление страны в НАТО. Это самый высокий показатель за всю историю страны. Тем не менее, премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что на данный момент запрос Стокгольма на вступление в НАТО только дестабилизирует ситуацию в Европе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, мид рф, нато, европа, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина
Лавров рассказал, кто "заказывает музыку" в НАТО
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Нейтральные страны подтягиваются к сотрудничеству с НАТО, отметил Лавров
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России считает, что НАТО "музыку заказывают" США, ЕС "подминается" под альянс, а нейтральные страны подтягиваются к НАТО.
Российский дипломат в субботу выступил на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
"В НАТО, конечно же, музыку заказывают Соединенные Штаты. И сейчас Евросоюз подминается под НАТО. Уже страны, которые не являются членами НАТО – нейтральные страны, – Швеция, Финляндия, Австрия – они подтягиваются к сотрудничеству, которое называется коллективная мобильность", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Эта мобильность, по мнению дипломата, заключается в следующем: когда НАТО нужно будет перемещать на восток военную инфраструктуру нейтральные страны будут предоставлять для этого свои дороги и территории.
"Это как бы подается через партнерство между НАТО и Евросоюзом", – добавил глава МИД РФ.
Ранее шведская газета Aftonbladet со ссылкой на результаты опроса сообщала, что свыше 50% жителей Швеции поддерживают вступление страны в НАТО. Это самый высокий показатель за всю историю страны. Тем не менее, премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что на данный момент запрос Стокгольма на вступление в НАТО только дестабилизирует ситуацию в Европе.
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