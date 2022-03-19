https://sputnik-georgia.ru/20220319/na-vsekh-benzokolonkakh-v-gruzii-poyavyatsya-kamery-schityvayuschie-nomera-mashin-265347905.html

На всех бензоколонках в Грузии появятся камеры, считывающие номера машин

На всех бензоколонках в Грузии появятся камеры, считывающие номера машин

Системы видеонаблюдения должны позволять считывать номер на автомобилях, движущихся со скоростью до 20 километров в час 19.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-19T19:36+0400

2022-03-19T19:36+0400

2022-03-19T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. С 1 июня 2023 года все бензозаправочные станции в Грузии должны быть оснащены видеокамерами, позволяющими считывать номера, говорится в постановлении правительства.Согласно документу, системы видеонаблюдения на внутреннем периметре грузинских бензоколонок должны позволять считывать номер на автомобилях, движущихся со скоростью до 20 километров в час.Что касается внешних камер, то они должны показывать автомобильную дорогу и периметр вокруг бензоколонки.Число камер будет определять Центр по управлению общественной безопасности "112", который и будет иметь доступ к камерам в онлайн-режиме. При этом записи с камер будут храниться 30 дней.Центр общественной безопасности контролирует в масштабах всей страны камеры видеонаблюдения, получает сообщения о помощи со всей страны в круглосуточном режиме и оперативно передает их соответствующим службам: центрам неотложной медицинской помощи, патрульной полиции и пожарно-спасательной службе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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