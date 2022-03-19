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Поведение Запада подтверждает его ненадежность – Лавров
Поведение Запада подтверждает его ненадежность – Лавров
Дипломат сделал заявление не беря во внимание ситуацию на Украине 19.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-19T17:05+0400
2022-03-19T17:05+0400
2022-03-19T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поведение Запада подтверждает его ненадежность.Российский дипломат в субботу выступил на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, владимир путин, сша, украина, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022
Поведение Запада подтверждает его ненадежность – Лавров
17:05 19.03.2022 (обновлено: 17:22 19.03.2022) Подписаться на
Дипломат сделал заявление не беря во внимание ситуацию на Украине
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поведение Запада подтверждает его ненадежность.
Российский дипломат в субботу выступил на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
"Даже абстрагируясь от ситуации с Украиной, от ситуации с санкциями, просто поведение Запада подтверждает его ненадежность ни как части света, где генерируются основные валюты, ни как партнеров по экономике, ни как стран, где можно хранить золотовалютные резервы. Просто своруют", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.
Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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