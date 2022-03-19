https://sputnik-georgia.ru/20220319/roskomnadzor-prizval-google-prekratit-ogranicheniya-rossiyskikh-smi-na-youtube-265345325.html
Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения российских СМИ на YouTube
Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения российских СМИ на YouTube
В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта нарушений 19.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-19T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Роскомнадзор (РКН) призвал Google прекратить ограничения российских медиаресурсов на YouTube, предупредив о "мерах технологического воздействия". Обращение опубликовано в Telegram-канале ведомства.В РНК назвали популярный видеохостинг, принадлежащий американской компании Google LLC, инструментом в антироссийской информационной войне. В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта нарушений. Так, по данным РКН, среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Заблокированными также остаются страницы кинопроектов "РЖЕВ. 500 дней в огне" и "Крым. Путь на Родину".По всем случаям ведомство уже направляло свои требования в Google, однако компания их не выполнила.Накануне источник РИА Новости, близкий к РКН, рассказал о скорой блокировке видеохостинга. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил надежду, что полной блокировки не будет, но отметил, что де-юре решение за российскими властями: прокуратурой и Роскомнадзором, однако де-факто оно зависит в первую очередь от самого YouTube, а точнее – от владеющей им корпорации Google".Ведомство 11 марта ограничило доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в ответ на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения российских СМИ на YouTube
15:01 19.03.2022 (обновлено: 15:47 19.03.2022) Подписаться на
В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта нарушений
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik.
Роскомнадзор (РКН) призвал Google прекратить ограничения российских медиаресурсов на YouTube, предупредив о "мерах технологического воздействия". Обращение опубликовано в Telegram-канале
ведомства.
В РНК назвали популярный видеохостинг, принадлежащий американской компании Google LLC, инструментом в антироссийской информационной войне.
"Еще раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов... И напоминаем о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ", – говорится в сообщении.
В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта нарушений. Так, по данным РКН, среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Заблокированными также остаются страницы кинопроектов "РЖЕВ. 500 дней в огне" и "Крым. Путь на Родину".
По всем случаям ведомство уже направляло свои требования в Google, однако компания их не выполнила.
Накануне источник РИА Новости, близкий к РКН, рассказал о скорой блокировке видеохостинга. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил надежду, что полной блокировки не будет, но отметил, что де-юре решение за российскими властями: прокуратурой и Роскомнадзором, однако де-факто оно зависит в первую очередь от самого YouTube, а точнее – от владеющей им корпорации Google".
Ведомство 11 марта ограничило доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в ответ на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.
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