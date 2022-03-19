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Ситуация на дорогах в Грузии: где действуют ограничения
Ситуация на дорогах в Грузии: где действуют ограничения
Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 19.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-19T11:31+0400
2022-03-19T11:31+0400
2022-03-19T11:31+0400
грузия
новости
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дороги
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Работы по очистке дорог в Грузии осуществляются в круглосуточном режиме из-за сильного снегопада и сложных метеоусловий, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Помимо очистительных работ, на дороги посыпают техническую соль и песок. В результате проведенных интенсивных работ по очистке, восстановлено движение машин с прицепом и полуприцепом по дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.А на автодороге международного значения Поничала-Марнеули-Гугути движение автомобилей с прицепом и полуприцепом запрещено из-за сильного снегопада и гололеда. При этом движение свободно для других видов транспортных средств. В связи со сложными метеорологическими условиями, а именно метели, снега, сугробов, на участке автомагистрали внутреннего значения Тбилиси-Манглиси запрещено движение всех видов транспортных средств.Департамент автомобильных дорог призывает население ездить с соответствующими шинами для зимнего периода, исправным транспортом и соблюдать установленный на дорогах режим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, погода, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Ситуация на дорогах в Грузии: где действуют ограничения
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Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik.
Работы по очистке дорог в Грузии осуществляются в круглосуточном режиме из-за сильного снегопада и сложных метеоусловий, говорится в сообщении
департамента автомобильных дорог Грузии.
Помимо очистительных работ, на дороги посыпают техническую соль и песок.
В результате проведенных интенсивных работ по очистке, восстановлено движение машин с прицепом и полуприцепом по дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
А на автодороге международного значения Поничала-Марнеули-Гугути движение автомобилей с прицепом и полуприцепом запрещено из-за сильного снегопада и гололеда. При этом движение свободно для других видов транспортных средств.
В связи со сложными метеорологическими условиями, а именно метели, снега, сугробов, на участке автомагистрали внутреннего значения Тбилиси-Манглиси запрещено движение всех видов транспортных средств.
Департамент автомобильных дорог призывает население ездить с соответствующими шинами для зимнего периода, исправным транспортом и соблюдать установленный на дорогах режим.
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