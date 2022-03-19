https://sputnik-georgia.ru/20220319/situatsiya-na-dorogakh-v-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-265341563.html

Ситуация на дорогах в Грузии: где действуют ограничения

Ситуация на дорогах в Грузии: где действуют ограничения

Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 19.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-19T11:31+0400

2022-03-19T11:31+0400

2022-03-19T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Работы по очистке дорог в Грузии осуществляются в круглосуточном режиме из-за сильного снегопада и сложных метеоусловий, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Помимо очистительных работ, на дороги посыпают техническую соль и песок. В результате проведенных интенсивных работ по очистке, восстановлено движение машин с прицепом и полуприцепом по дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.А на автодороге международного значения Поничала-Марнеули-Гугути движение автомобилей с прицепом и полуприцепом запрещено из-за сильного снегопада и гололеда. При этом движение свободно для других видов транспортных средств. В связи со сложными метеорологическими условиями, а именно метели, снега, сугробов, на участке автомагистрали внутреннего значения Тбилиси-Манглиси запрещено движение всех видов транспортных средств.Департамент автомобильных дорог призывает население ездить с соответствующими шинами для зимнего периода, исправным транспортом и соблюдать установленный на дорогах режим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, дороги, грузинские дороги, машины и их водители