https://sputnik-georgia.ru/20220319/snegopad-sozdal-problemy-v-kakheti-265347381.html

Снегопад создал проблемы в Кахети

Снегопад создал проблемы в Кахети

Общественный транспорт приостановил работу в городе Телави 19.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-19T17:41+0400

2022-03-19T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Обильный снегопад в Грузии создал проблемы не только в высокогорных районах, но и в низине.Так, мэрия района Телави (регион Кахети) сообщила о проблемах на дорогах. В городе с утра идут работы по расчистке дорог и улиц, посыпается соль.Кроме того, из-за обильного снега в селе Караджала Телавского района на центральную дорогу упало дерево, из-за чего движение было остановлено на некоторое время.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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