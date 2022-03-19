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Снегопад создал проблемы в Кахети
Снегопад создал проблемы в Кахети
Общественный транспорт приостановил работу в городе Телави 19.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-19T17:41+0400
2022-03-19T17:41+0400
2022-03-19T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Обильный снегопад в Грузии создал проблемы не только в высокогорных районах, но и в низине.Так, мэрия района Телави (регион Кахети) сообщила о проблемах на дорогах. В городе с утра идут работы по расчистке дорог и улиц, посыпается соль.Кроме того, из-за обильного снега в селе Караджала Телавского района на центральную дорогу упало дерево, из-за чего движение было остановлено на некоторое время.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, кахети, телави, погода
Снегопад создал проблемы в Кахети
17:41 19.03.2022 (обновлено: 17:49 19.03.2022) Подписаться на
Общественный транспорт приостановил работу в городе Телави
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Обильный снегопад в Грузии создал проблемы не только в высокогорных районах, но и в низине.
Так, мэрия района Телави (регион Кахети) сообщила о проблемах на дорогах. В городе с утра идут работы по расчистке дорог и улиц, посыпается соль.
"В городе Телави работает тяжелая техника, но исходя из соображений безопасности, работа муниципального транспорта приостановлена", – сказал мэр района Леван Андриашвили.
Кроме того, из-за обильного снега в селе Караджала Телавского района на центральную дорогу упало дерево, из-за чего движение было остановлено на некоторое время.
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