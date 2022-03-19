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Снегопад в Тбилиси: что происходит на дорогах
Снегопад в Тбилиси: что происходит на дорогах
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. В пригородах Тбилиси возникли проблемы с передвижением автотранспорта из-за обильного снегопада, сообщает Служба по очистке города... 19.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-19T18:25+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. В пригородах Тбилиси возникли проблемы с передвижением автотранспорта из-за обильного снегопада, сообщает Служба по очистке города "Тбилсервис групп". В частности, движение затруднено в пригородах Патара Лило, Лиси, Цхнети, Цавкиси, Шиндиси, Коджори и Кикети. Между тем, общественный транспорт, который связывает Тбилиси с пригородами, работает в бесперебойном режиме. С движением транспорта в самой грузинской солице также проблем не возникало.Тбилсервис групп призывает водителей, застрявших в пути, обращаться на горячии линии: 2 61 90 50 и 2 72 22 22.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, погода, тбилсервис групп, тбилиси, коджори
Снегопад в Тбилиси: что происходит на дорогах
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. В пригородах Тбилиси возникли проблемы с передвижением автотранспорта из-за обильного снегопада, сообщает Служба по очистке города "Тбилсервис групп".
В частности, движение затруднено в пригородах Патара Лило, Лиси, Цхнети, Цавкиси, Шиндиси, Коджори и Кикети.
Между тем, общественный транспорт, который связывает Тбилиси с пригородами, работает в бесперебойном режиме. С движением транспорта в самой грузинской солице также проблем не возникало.
Тбилсервис групп призывает
водителей, застрявших в пути, обращаться на горячии линии: 2 61 90 50 и 2 72 22 22.
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