https://sputnik-georgia.ru/20220319/snegopad-v-tbilisi-chto-proiskhodit-na-dorogakh-265347762.html

Снегопад в Тбилиси: что происходит на дорогах

Снегопад в Тбилиси: что происходит на дорогах

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. В пригородах Тбилиси возникли проблемы с передвижением автотранспорта из-за обильного снегопада, сообщает Служба по очистке города... 19.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. В пригородах Тбилиси возникли проблемы с передвижением автотранспорта из-за обильного снегопада, сообщает Служба по очистке города "Тбилсервис групп". В частности, движение затруднено в пригородах Патара Лило, Лиси, Цхнети, Цавкиси, Шиндиси, Коджори и Кикети. Между тем, общественный транспорт, который связывает Тбилиси с пригородами, работает в бесперебойном режиме. С движением транспорта в самой грузинской солице также проблем не возникало.Тбилсервис групп призывает водителей, застрявших в пути, обращаться на горячии линии: 2 61 90 50 и 2 72 22 22.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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