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https://sputnik-georgia.ru/20220319/v-gruzii-nelzya-ispolzovat-rossiyskuyu-platezhnuyu-sistemu-mir---natsbank-265348798.html
В Грузии нельзя использовать российскую платежную систему "Мир" – Нацбанк
В Грузии нельзя использовать российскую платежную систему "Мир" – Нацбанк
Финансовая система Грузии не сотрудничает с платежной системой "Мир" 19.03.2022, Sputnik Грузия
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экономика
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Любые компании в Грузии, принимающие платежи по российской системе "Мир", нарушают закон и будут наказаны, говорится в заявлении Нацбанка Грузии.Международные системы Visa и Mastercard 6 марта объявили о приостановке операций в РФ. Позже российский "Альфа-банк" заявил, что эти карточки продолжат работать там, где принимается карта российской платежной системы "Мир" – это Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.По данным Нацбанка, он информирует следственные органы в случае идентификации подобных случаев. Незаконная предпринимательская деятельность является в Грузии уголовным преступлением.Ранее регулятор заявил, что финансовая система Грузии не сотрудничает с платежной системой "Мир" на основании закона "Об оккупированных территориях".Запад стал ужесточать санкции против России сразу после начала российской спецоперации на Украине. Спецоперация началась рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, грузия, новости

В Грузии нельзя использовать российскую платежную систему "Мир" – Нацбанк

20:14 19.03.2022 (обновлено: 20:15 19.03.2022)
© photo: Sputnik / Vladimir PesnyaБелорусские рубли
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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Финансовая система Грузии не сотрудничает с платежной системой "Мир"
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Любые компании в Грузии, принимающие платежи по российской системе "Мир", нарушают закон и будут наказаны, говорится в заявлении Нацбанка Грузии.
Международные системы Visa и Mastercard 6 марта объявили о приостановке операций в РФ. Позже российский "Альфа-банк" заявил, что эти карточки продолжат работать там, где принимается карта российской платежной системы "Мир" – это Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

"Систему "Мир" не обслуживает ни один зарегистрированный в Грузии коммерческий банк или провайдер платежных услуг. Соответственно, если организация обслужит платеж через незарегистрированную в Грузии компанию, будет нарушен закон "О платежной системе и платежных услугах", и это квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность", – говорится в заявлении.

По данным Нацбанка, он информирует следственные органы в случае идентификации подобных случаев. Незаконная предпринимательская деятельность является в Грузии уголовным преступлением.
Ранее регулятор заявил, что финансовая система Грузии не сотрудничает с платежной системой "Мир" на основании закона "Об оккупированных территориях".
Запад стал ужесточать санкции против России сразу после начала российской спецоперации на Украине. Спецоперация началась рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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