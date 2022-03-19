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В Китае за сутки зафиксировали первые две смерти от COVID-19 за год

В Китае за сутки зафиксировали первые две смерти от COVID-19 за год

В последний раз о смерти в связи с заражением коронавирусной инфекцией сообщалось 25 января 2021 года 19.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-19T12:31+0400

2022-03-19T12:31+0400

2022-03-19T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Китайские специалисты за минувшие сутки зарегистрировали два летальных случая от коронавируса на фоне активного распространения заболевания по всей стране, передает РИА Новости.В последний раз о смерти в связи с заражением коронавирусной инфекцией сообщалось 25 января 2021 года, следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.Китайские специалисты в пятницу выявили 2 228 новых подтвержденных случаев заражения, из них 71 ввозной и 2 157 локальных. Подобные высокие показатели в стране, где придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, фиксируют уже более недели, при том, что до этого столь высокие цифры были только в самом начале 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в Китае и даже не была объявлена пандемия. В связи с быстрым распространением заболевания в ряде городов страны на локдаун закрыты целые районы.Вместе с тем в стране зафиксированы и довольно высокие показатели по бессимптомным случаям заражения, которые в Китае считают отдельно от подтвержденных. Так, за последние сутки в Китае выявили 1 823 человека, у которых тест на коронавирус показал положительный результат, но никаких симптомов заболевания у них не наблюдается, из них 110 ввозных и 1 713 локальных случаев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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