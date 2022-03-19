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В Тбилиси взялись за уличных торговцев: мэр обещает порядок на улицах – видео
В Тбилиси взялись за уличных торговцев: мэр обещает порядок на улицах – видео
В столице Грузии вновь в активной фазе борьба за внешний вид улиц, с которых убирают незаконные палатки, ларьки, прилавки и стенды. Подробнее – смотрите в... 19.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-19T15:37+0400
2022-03-19T15:37+0400
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видео
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тбилиси
видео-новости из грузии
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Уличным торговцам предлагают перейти для продолжения бизнеса на разрешенные торговые площади. Ранее освободили от уличной торговли территорию возле метро "Варкетили". По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, очередь за территорией у метро Самгори, которая будет расчищена и благоустроена в ближайшее время.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!Кампанию по борьбе с уличной торговлей начал предшественник Каладзе – Давид Нармания, но со временем торговцы вновь вернулись на улицы, но действующий мэр города уверен, что сможет решить эту проблему раз и навсегда.
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Мэрия Тбилиси начала новую кампанию по ликвидации уличной торговли - видео
Мэрия Тбилиси начала новую кампанию по ликвидации уличной торговли - видео
2022-03-19T15:37+0400
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видео, мультимедиа, торговля, тбилиси, видео-новости из грузии, видео
В Тбилиси взялись за уличных торговцев: мэр обещает порядок на улицах – видео
15:37 19.03.2022 (обновлено: 15:53 19.03.2022) Подписаться на
В столице Грузии вновь в активной фазе борьба за внешний вид улиц, с которых убирают незаконные палатки, ларьки, прилавки и стенды. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия
Уличным торговцам предлагают перейти для продолжения бизнеса на разрешенные торговые площади. Ранее освободили от уличной торговли территорию возле метро "Варкетили". По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, очередь за территорией у метро Самгори, которая будет расчищена и благоустроена в ближайшее время.
Кампанию по борьбе с уличной торговлей начал предшественник Каладзе – Давид Нармания, но со временем торговцы вновь вернулись на улицы, но действующий мэр города уверен, что сможет решить эту проблему раз и навсегда.