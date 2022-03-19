https://sputnik-georgia.ru/20220319/v-tbilisi-vzyalis-za-ulichnykh-torgovtsev-mer-obeschaet-poryadok-na-ulitsakh---video-265345659.html

В Тбилиси взялись за уличных торговцев: мэр обещает порядок на улицах – видео

В Тбилиси взялись за уличных торговцев: мэр обещает порядок на улицах – видео

В столице Грузии вновь в активной фазе борьба за внешний вид улиц, с которых убирают незаконные палатки, ларьки, прилавки и стенды. Подробнее – смотрите в... 19.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-19T15:37+0400

2022-03-19T15:37+0400

2022-03-19T15:53+0400

видео

мультимедиа

торговля

тбилиси

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/12/265333801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_930db5b9bde9b4f03a57a4dfb33da616.jpg

Уличным торговцам предлагают перейти для продолжения бизнеса на разрешенные торговые площади. Ранее освободили от уличной торговли территорию возле метро "Варкетили". По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, очередь за территорией у метро Самгори, которая будет расчищена и благоустроена в ближайшее время.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!Кампанию по борьбе с уличной торговлей начал предшественник Каладзе – Давид Нармания, но со временем торговцы вновь вернулись на улицы, но действующий мэр города уверен, что сможет решить эту проблему раз и навсегда.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мэрия Тбилиси начала новую кампанию по ликвидации уличной торговли - видео Мэрия Тбилиси начала новую кампанию по ликвидации уличной торговли - видео 2022-03-19T15:37+0400 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, торговля, тбилиси, видео-новости из грузии, видео