https://sputnik-georgia.ru/20220319/vesennee-ravnodenstvie-2022-traditsii-obychai-i-primety-prazdnika-265337631.html

Весеннее равноденствие 2022: традиции, обычаи и приметы праздника

Весеннее равноденствие 2022: традиции, обычаи и приметы праздника

Весеннее равноденствие – время, когда день по продолжительности равен ночи, ежегодно выпадает в марте, в 2022-м наступит 20 числа в 19:33 по тбилисскому... 19.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-19T10:04+0400

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справки

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Равноденствие бывает дважды в год – весной и осенью. В старину эти дни считали сменой времен года. Ученые считают весеннее равноденствие астрономическим началом весны.День весеннего равноденствия с древних времен считался магическим. Существовало множество обычаев, традиций и примет связанных с ним.Традиции и обычаиВ старину день весеннего равноденствия у многих народов мира был большим праздником. В античные и средние века, по обычаю, проводились весенние фестивали с весельем и обрядами, призывающими плодородие земли и благополучие людей.Многие народы по традиции сохранили этот праздник по сей день. Навруз, что на фарси означает "новый день", восходит своими корнями к обычаю древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, стал неотделимой частью культуры многих народов, исповедующих ислам.Некоторые народы, в том числе в Иране, Афганистане и Казахстане в день весеннего равноденствия празднуют Новый год.У кельтов и германцев весеннее равноденствие ассоциировалось с возрождением природы и началом земледельческого сезона. По обычаю, хозяйки, красили яйца и пекли пшеничные булочки, чтобы угодить древней богине Остаре и встретить весну.С весенним равноденствием связан и славянский праздник Комоедица-Масленица. Славяне по традиции весеннее равноденствие праздновали с размахом – провожали зиму и встречали весну, так как верили, что чем веселее пройдет праздник, тем щедрее природа будет к ним.На Руси праздник называли "Сороки". Люди считали, что в день весеннего равноденствия прилетает множество птиц, а именно 40. Символом праздника являлся жаворонок, который возвращался первым, и по приметам приносил с собой весну.По традиции в день весеннего равноденствия пекли печенье в форме птицы и дарили от всей деревни тому, кто первым увидит жаворонка. Часть раздавали детям, которые бегали по деревне и зазывали жаворонков.В день весеннего равноденствия, по обычаю, проводят народные гулянья, сжигают чучело зимы и гадают.Приметы праздникаМного примет связано с весенними равноденствием, в том числе и на погоду. Так, теплая погода в этот день – хорошая примета, указывающая, что холодов и заморозков до лета уже не будет.Плохая примета ссориться или выяснять отношения с близкими в день весеннего равноденствия. Чтобы год был счастливым и успешным, желательно провести этот день мирно в кругу семьи или с любимым человеком.Встретить праздник по приметам следует весело, чтобы весь предстоящий год провести без забот. Кстати, желание, загаданное на весеннее равноденствие, обязательно сбудется.По обычаю, в день весеннего равноденствия гадают на суженного, на будущее и так далее. Чтобы узнать будущее, использовали классические карты, карты Таро и руны. Но чтобы получить точный ответ, следует в момент гадания сосредоточиться на своей ситуации и задать конкретный вопрос.Гадали в этот день и на блинах. Хорошей приметой считалось, если первый блин при выпекании не был комом – девушки верили, что скоро выйдут замуж.Чтобы узнать пол первого ребенка, девушки в день весеннего равноденствия следили за тем, кто с праздничного стола возьмет первый блин. По приметам родится мальчик, если блин возьмет мужчина, ну а если женщина – соответственно, девочка.Сны на весеннее равноденствие считались вещими, поэтому девушки, по обычаю, перед сном клали под подушку несколько предметов, завернутых в белый платок, чтобы узнать свое будущее.В зависимости от того, что приснилось, судили о будущем: колечко – к скорой свадьбе, хлеб или ключ – к успеху в работе, бубновая карта – к богатству, пирог – к удаче и радости, карта трефовой масти предсказывала переезд, а пиковая – предвещала беду.По приметам, если в день весеннего равноденствия признаться любимому человеку в своих чувствах, союз будет счастливым.Материал подготовлен на основе открытых источников

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