https://sputnik-georgia.ru/20220319/vynuzhdennye-pereselentsy-poluchat-sotni-kvartir-v-rustavi-265345518.html

Вынужденные переселенцы получат сотни квартир в Рустави

Вынужденные переселенцы получат сотни квартир в Рустави

В городе Рустави, недалеко от грузинской столицы, появится новый жилой комплекс 19.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-19T15:54+0400

2022-03-19T15:54+0400

2022-03-19T15:54+0400

новости

общество

рустави

грузия

вынужденные переселенцы

жилье для вынужденных переселенцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263939243_0:126:1560:1004_1920x0_80_0_0_b449b0732ddeff9c14e9b7a958a725cb.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Агентство вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками Грузии передаст переселенцам 800 квартир в городе Рустави (в 25 км от Тбилиси).По решению агентства, на окраине города Рустави будет построен новый жилой комплекс, который охватит территорию площадью в два гектара. После завершения его строительства семьи получат квартиры с современным ремонтом.Прием заявок на получение жилья начался 2 марта и продлится до 1 апреля. Подать заявку могут жители Рустави, а также регионов Квемо Картли и Кахети.После завершения приема заявок специальная комиссия оценит их и присудит семьям балы от 0 до 10, в зависимости от материального состояния и необходимости нового жилья. Затем комиссия лично изучит вопрос каждого отобранного вынужденного переселенца на месте.В Грузии действует несколько программ обеспечения жильем переселенцев.Государство выкупает квартиры в новых домах, строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 286,8 тысячи человек, это более 90,6 тысячи семей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, общество, рустави, грузия, вынужденные переселенцы, жилье для вынужденных переселенцев