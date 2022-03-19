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Вынужденные переселенцы получат сотни квартир в Рустави
Вынужденные переселенцы получат сотни квартир в Рустави
В городе Рустави, недалеко от грузинской столицы, появится новый жилой комплекс 19.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-19T15:54+0400
2022-03-19T15:54+0400
2022-03-19T15:54+0400
новости
общество
рустави
грузия
вынужденные переселенцы
жилье для вынужденных переселенцев
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Агентство вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками Грузии передаст переселенцам 800 квартир в городе Рустави (в 25 км от Тбилиси).По решению агентства, на окраине города Рустави будет построен новый жилой комплекс, который охватит территорию площадью в два гектара. После завершения его строительства семьи получат квартиры с современным ремонтом.Прием заявок на получение жилья начался 2 марта и продлится до 1 апреля. Подать заявку могут жители Рустави, а также регионов Квемо Картли и Кахети.После завершения приема заявок специальная комиссия оценит их и присудит семьям балы от 0 до 10, в зависимости от материального состояния и необходимости нового жилья. Затем комиссия лично изучит вопрос каждого отобранного вынужденного переселенца на месте.В Грузии действует несколько программ обеспечения жильем переселенцев.Государство выкупает квартиры в новых домах, строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 286,8 тысячи человек, это более 90,6 тысячи семей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, рустави, грузия, вынужденные переселенцы, жилье для вынужденных переселенцев
Вынужденные переселенцы получат сотни квартир в Рустави
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В городе Рустави, недалеко от грузинской столицы, появится новый жилой комплекс
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Агентство вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками Грузии передаст переселенцам 800 квартир в городе Рустави (в 25 км от Тбилиси).
По решению
агентства, на окраине города Рустави будет построен новый жилой комплекс, который охватит территорию площадью в два гектара. После завершения его строительства семьи получат квартиры с современным ремонтом.
Прием заявок на получение жилья начался 2 марта и продлится до 1 апреля. Подать заявку могут жители Рустави, а также регионов Квемо Картли и Кахети.
После завершения приема заявок специальная комиссия оценит их и присудит семьям балы от 0 до 10, в зависимости от материального состояния и необходимости нового жилья. Затем комиссия лично изучит вопрос каждого отобранного вынужденного переселенца на месте.
В Грузии действует несколько программ обеспечения жильем переселенцев.
Государство выкупает квартиры в новых домах, строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 286,8 тысячи человек, это более 90,6 тысячи семей.
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