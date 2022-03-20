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Автомобиль въехал в толпу людей на фестивале в Бельгии
Автомобиль въехал в толпу людей на фестивале в Бельгии
Экстренные службы еще работают на месте ЧП, для помощи пострадавшим было задействовано восемь карет скорой помощи 20.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-20T13:38+0400
2022-03-20T13:38+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар - Sputnik. Автомобиль врезался в толпу в бельгийском Стрепи-Бракеньи, сообщает местный телеканал RTL.ЧП случилось во время карнавального шествия в бельгийском Стрепи-Бракеньи утром в воскресенье – около пяти утра по местному времени (около 7 – по минскому). По данным телеканала, подозреваемого задержали, о его мотивах ничего не известно.Мэр Стрепи-Бракеньи назвал случившееся "катастрофой".Ведущий телеканала RTL Фабрис Коллиньон, принимавший участие в карнавале, привел подробности случившегося: "Мы шли длинной колонной, и нас было около 150 человек. Машина буквально въехала в группу людей. <...> Это было ужасно".Экстренные службы еще работают на месте ЧП, для помощи пострадавшим было задействовано восемь карет скорой помощи, открыта линия психологической помощи.
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в мире, новости, происшествия, бельгия
Автомобиль въехал в толпу людей на фестивале в Бельгии
13:38 20.03.2022 (обновлено: 13:45 20.03.2022) Подписаться на
Экстренные службы еще работают на месте ЧП, для помощи пострадавшим было задействовано восемь карет скорой помощи
ТБИЛИСИ, 20 мар - Sputnik. Автомобиль врезался в толпу в бельгийском Стрепи-Бракеньи, сообщает местный телеканал RTL.
ЧП случилось во время карнавального шествия в бельгийском Стрепи-Бракеньи утром в воскресенье – около пяти утра по местному времени (около 7 – по минскому).
"Речь идет о четырех погибших, семи серьезно раненых и 15 с легкими ранениями", - говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, подозреваемого задержали, о его мотивах ничего не известно.
Мэр Стрепи-Бракеньи назвал случившееся "катастрофой".
Ведущий телеканала RTL Фабрис Коллиньон, принимавший участие в карнавале, привел подробности случившегося: "Мы шли длинной колонной, и нас было около 150 человек. Машина буквально въехала в группу людей. <...> Это было ужасно".
Экстренные службы еще работают на месте ЧП, для помощи пострадавшим было задействовано восемь карет скорой помощи, открыта линия психологической помощи.