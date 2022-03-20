https://sputnik-georgia.ru/20220320/avtomobil-vekhal-v-tolpu-lyudey-na-festivale-v-belgii-265355418.html

Автомобиль въехал в толпу людей на фестивале в Бельгии

Автомобиль въехал в толпу людей на фестивале в Бельгии

Экстренные службы еще работают на месте ЧП, для помощи пострадавшим было задействовано восемь карет скорой помощи 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T13:38+0400

2022-03-20T13:38+0400

2022-03-20T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар - Sputnik. Автомобиль врезался в толпу в бельгийском Стрепи-Бракеньи, сообщает местный телеканал RTL.ЧП случилось во время карнавального шествия в бельгийском Стрепи-Бракеньи утром в воскресенье – около пяти утра по местному времени (около 7 – по минскому). По данным телеканала, подозреваемого задержали, о его мотивах ничего не известно.Мэр Стрепи-Бракеньи назвал случившееся "катастрофой".Ведущий телеканала RTL Фабрис Коллиньон, принимавший участие в карнавале, привел подробности случившегося: "Мы шли длинной колонной, и нас было около 150 человек. Машина буквально въехала в группу людей. <...> Это было ужасно".Экстренные службы еще работают на месте ЧП, для помощи пострадавшим было задействовано восемь карет скорой помощи, открыта линия психологической помощи.

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