https://sputnik-georgia.ru/20220320/chislo-evakuirovannykh-iz-ukrainy-grazhdan-gruzii-rastet-265353490.html

Число эвакуированных из Украины граждан Грузии растет

Число эвакуированных из Украины граждан Грузии растет

За последние сутки при содействии посольства Грузии в Польше на родину вернулись около 80 граждан Грузии 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. До 2 тысяч граждан Грузии вернулись на родину из Украины через третьи страны, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Также продолжается организованная эвакуация граждан с территории Украины в соседние государства. 20 марта будут выполнены дополнительные автобусные рейсы из Львова в Варшаву.Эвакуацию соотечественников из Одессы осуществляет генконсульство Грузии. Из Одессы люди едут вначале в Молдову, а затем в Румынию. Откуда их привозят уже в Грузию.В период нахождения на территории третьих стран дипломатические представительства оказывают гражданам Грузии первичную помощь.МИД Грузию ежедневно публикует расписание рейсов, осуществляющихся для эвакуации граждан на сайте ведомства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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