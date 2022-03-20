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Число эвакуированных из Украины граждан Грузии растет
Число эвакуированных из Украины граждан Грузии растет
За последние сутки при содействии посольства Грузии в Польше на родину вернулись около 80 граждан Грузии 20.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-20T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. До 2 тысяч граждан Грузии вернулись на родину из Украины через третьи страны, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Также продолжается организованная эвакуация граждан с территории Украины в соседние государства. 20 марта будут выполнены дополнительные автобусные рейсы из Львова в Варшаву.Эвакуацию соотечественников из Одессы осуществляет генконсульство Грузии. Из Одессы люди едут вначале в Молдову, а затем в Румынию. Откуда их привозят уже в Грузию.В период нахождения на территории третьих стран дипломатические представительства оказывают гражданам Грузии первичную помощь.МИД Грузию ежедневно публикует расписание рейсов, осуществляющихся для эвакуации граждан на сайте ведомства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, мид грузии, украина
Число эвакуированных из Украины граждан Грузии растет
12:32 20.03.2022 (обновлено: 12:52 20.03.2022) Подписаться на
За последние сутки при содействии посольства Грузии в Польше на родину вернулись около 80 граждан Грузии
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. До 2 тысяч граждан Грузии вернулись на родину из Украины через третьи страны, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
"За последние сутки при содействии посольства Грузии в Польше на родину вернулись около 80 граждан Грузии, а всего на этой неделе 242 гражданина. С помощью посольства Грузии из Румынии на текущей неделе вернулись 75 граждан Грузии", - говорится в заявлении МИД.
Также продолжается организованная эвакуация граждан с территории Украины в соседние государства. 20 марта будут выполнены дополнительные автобусные рейсы из Львова в Варшаву.
Эвакуацию соотечественников из Одессы осуществляет генконсульство Грузии. Из Одессы люди едут вначале в Молдову, а затем в Румынию. Откуда их привозят уже в Грузию.
В период нахождения на территории третьих стран дипломатические представительства оказывают гражданам Грузии первичную помощь.
МИД Грузию ежедневно публикует расписание рейсов, осуществляющихся для эвакуации граждан на сайте ведомства.
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