https://sputnik-georgia.ru/20220320/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-20-marta-265356275.html
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 20 марта
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 20 марта
На данный момент в стране 26 899 активных случаев, из них 801 нуждается в стационарном лечении, состояние 222 пациентов тяжелое 20.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-20T15:36+0400
2022-03-20T15:36+0400
2022-03-20T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Грузинские медики из 475 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 267 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 8 311 тестов на коронавирус, 6203 – на антиген, 2108 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 641 874 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 507 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 598 286 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 20 пациентов, а с начала пандемии – 16 663.На данный момент в стране 26 899 активных случаев, из них 801 нуждается в стационарном лечении. Состояние 222 пациентов тяжелое, 26 098 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 19 марта, составляет 5,72%, за две недели – 8,47%, за семь дней – 5,54%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 20 марта
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На данный момент в стране 26 899 активных случаев, из них 801 нуждается в стационарном лечении, состояние 222 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Грузинские медики из 475 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 267 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 22,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
В стране за последние сутки сделано 8 311 тестов на коронавирус, 6203 – на антиген, 2108 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 641 874 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 507 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 598 286 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 20 пациентов, а с начала пандемии – 16 663.
На данный момент в стране 26 899 активных случаев, из них 801 нуждается в стационарном лечении. Состояние 222 пациентов тяжелое, 26 098 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 19 марта, составляет 5,72%, за две недели – 8,47%, за семь дней – 5,54%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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