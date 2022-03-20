https://sputnik-georgia.ru/20220320/gruziya-uluchshila-svoi-pozitsii-v-spiske-samykh-schastlivykh-stran-po-versii-oon-265360125.html

Грузия улучшила свои позиции в списке самых счастливых стран по версии ООН

Грузия улучшила свои позиции в списке самых счастливых стран по версии ООН

Грузия расположилась в списке между такими странами, как Габон и Нигерия. Из ближайших соседей за Грузией следует Турция - 112 место 20.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Грузия улучшила свои позиции на три пункта по сравнению с прошлым годом и занимает 105 место в рейтинге самых счастливых стран 2021 по версии Организации Объединенных Наций.20 марта отмечается Международный день счастья. Памятный день учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 2012 году.Грузия расположилась в списке между такими странами, как Габон и Нигерия. Из ближайших соседей за Грузией следует Турция - 112 место.В топ-10 самых счастливых стран: Финляндия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.Из стран бывшего СССР в рейтинге счастья лидируют Литва и Эстония. Россия занимает 80-е место.Самыми несчастливыми странами, по мнению ООН, стали Ливан и Афганистан (последняя строчка рейтинга).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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