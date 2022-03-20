https://sputnik-georgia.ru/20220320/kak-naselenie-gruzii-otnositsya-k-resheniyu-pravitelstva-po-sanktsiyam-dannye-oprosa-265362528.html

Как население Грузии относится к решению правительства по санкциям: данные опроса

Как население Грузии относится к решению правительства по санкциям: данные опроса

В рамках опроса, по заказу телекомпании "Имеди", в масштабах Грузии по телефону было опрошено 1 008 респондентов 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T23:24+0400

2022-03-20T23:24+0400

2022-03-21T00:00+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Согласно результатам опроса населения, 64% респондентов считают, что правительство "Грузинской мечты" поступило правильно, не присоединившись к экономическим санкциям против России.Опрос был проведен по заказу телекомпании "Имеди" Международным центром общественного мнения и маркетинга GORBI 10-16 марта. В масштабах Грузии по телефону было опрошено 1008 респондентов. Погрешность составляет +/- 3%"Неправильным" этот шаг правительства находят 30,4% опрошенных, а 5,2% не смогли ответить на вопрос.На вопрос: "Оправдано ли на ваш взгляд проведение антиправительственных акций протеста в Грузии в ситуации, когда в регионе идет масштабная война?" 63,5% опрошенных ответили "неоправданно", 30,1% - "оправданно", не определились с ответом - 6,4% опрошенных.По информации GORBI, так считают 29% сторонников "Национального движения", 34% зрителей оппозиционного канала "Мтавари" и 48% зрителей оппозиционного телеканала "Пирвели".На вопрос "согласны ли респонденты с рассуждением, что Грузии не следует ввязываться в военный конфликт, потому что это единственная возможность для страны избежать войны сейчас и в будущем и продолжить стабильное развитие?" 76,5% опрошенных ответили, что "согласны", "не согласны" - 19,6%, а 3,9% респондентов не смогли ответить на вопрос.Премьер-министр Ираклий Гарибашвили 25 февраля заявил, что, исходя из национальных интересов, Грузия не собираются участвовать в экономических и финансовых санкциях западных стран, введенных против России из-за ситуации на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, опрос населения, правительство грузии, антироссийские санкции