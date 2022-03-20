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Лукашенко назвал оружие более опасное, чем ядерное - видео
Лукашенко назвал оружие более опасное, чем ядерное - видео
По мнению Александра Лукашенко, человечество дрожит перед ядерным оружием, однако не осознает, что есть более опасное. Смотрите в видео, заявление белорусского... 20.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-20T18:22+0400
2022-03-20T18:22+0400
2022-03-20T18:23+0400
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Опасность в будущем не в ядерном оружии - есть куда более опасное, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.По словам президента, биологическое оружие и кибероружие гораздо опаснее, причем человечество этого еще не осознало, и в этом состоит вся проблема."Мы все дрожим перед ядерным оружием. Но кибероружие еще страшнее. Его трудно обнаружить. И, главное, мы не готовы бояться киберпреступлений и кибероружия", - сказал Лукашенко в интервью.
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Лукашенко назвал оружие более опасное, чем ядерное
Лукашенко назвал оружие более опасное, чем ядерное
2022-03-20T18:22+0400
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беларусь, александр лукашенко, мультимедиа, видео, видео
Лукашенко назвал оружие более опасное, чем ядерное - видео
18:22 20.03.2022 (обновлено: 18:23 20.03.2022) Подписаться на
По мнению Александра Лукашенко, человечество дрожит перед ядерным оружием, однако не осознает, что есть более опасное. Смотрите в видео, заявление белорусского лидера
Опасность в будущем не в ядерном оружии - есть куда более опасное, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.
По словам президента, биологическое оружие и кибероружие гораздо опаснее, причем человечество этого еще не осознало, и в этом состоит вся проблема.
"Мы все дрожим перед ядерным оружием. Но кибероружие еще страшнее. Его трудно обнаружить. И, главное, мы не готовы бояться киберпреступлений и кибероружия", - сказал Лукашенко в интервью.