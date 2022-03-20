https://sputnik-georgia.ru/20220320/lukashenko-nazval-oruzhie-bolee-opasnoe-chem-yadernoe---video-265350649.html

Лукашенко назвал оружие более опасное, чем ядерное - видео

Лукашенко назвал оружие более опасное, чем ядерное - видео

По мнению Александра Лукашенко, человечество дрожит перед ядерным оружием, однако не осознает, что есть более опасное. Смотрите в видео, заявление белорусского... 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T18:22+0400

2022-03-20T18:22+0400

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беларусь

александр лукашенко

мультимедиа

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Опасность в будущем не в ядерном оружии - есть куда более опасное, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.По словам президента, биологическое оружие и кибероружие гораздо опаснее, причем человечество этого еще не осознало, и в этом состоит вся проблема."Мы все дрожим перед ядерным оружием. Но кибероружие еще страшнее. Его трудно обнаружить. И, главное, мы не готовы бояться киберпреступлений и кибероружия", - сказал Лукашенко в интервью.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беларусь, александр лукашенко, мультимедиа, видео, видео