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Обрушение трибуны произошло на футбольном матче в Индии
Обрушение трибуны произошло на футбольном матче в Индии
По данным полиции, все раненые госпитализированы в близлежащие больницы, пять из них находятся в критическом состоянии 20.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-20T21:58+0400
2022-03-20T21:59+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Более 200 человек пострадали при обрушении временной трибуны во время футбольного матча в индийском городе Малаппурам накануне вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал India TV.Как сообщается, временная галерея была рассчитана на 1 тысячу зрителей, но на ней собрались около 2 тысяч человек.Согласно предварительным выводам полиции, построенная из бамбука трибуна обрушилась из-за дождя и чрезмерной загруженности стадиона.Это не первый подобный случай в Индии – в марте прошлого года более 100 человек получили ранения во время обрушения деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана. Причиной обрушения называлась чрезмерная загрузка трибун.
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Обрушение трибуны произошло на футбольном матче в Индии

21:58 20.03.2022 (обновлено: 21:59 20.03.2022)
© AFP 2022 / SAJJAD HUSSAINИндия - машина скорой помощи
Индия - машина скорой помощи - Sputnik Грузия, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022 / SAJJAD HUSSAIN
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По данным полиции, все раненые госпитализированы в близлежащие больницы, пять из них находятся в критическом состоянии
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Более 200 человек пострадали при обрушении временной трибуны во время футбольного матча в индийском городе Малаппурам накануне вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал India TV.
"Согласно полученной информации, построенная на краю площадки временная трибуна обрушилась во время футбольного матча. При этом местная полиция утверждает, что в результате происшествия пострадали более 200 человек", - сообщил телеканал.
Как сообщается, временная галерея была рассчитана на 1 тысячу зрителей, но на ней собрались около 2 тысяч человек.
Согласно предварительным выводам полиции, построенная из бамбука трибуна обрушилась из-за дождя и чрезмерной загруженности стадиона.
Это не первый подобный случай в Индии – в марте прошлого года более 100 человек получили ранения во время обрушения деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана. Причиной обрушения называлась чрезмерная загрузка трибун.
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