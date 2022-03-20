https://sputnik-georgia.ru/20220320/obrushenie-tribuny-proizoshlo-na-futbolnom-matche-v-indii-265361697.html

Обрушение трибуны произошло на футбольном матче в Индии

Обрушение трибуны произошло на футбольном матче в Индии

По данным полиции, все раненые госпитализированы в близлежащие больницы, пять из них находятся в критическом состоянии 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T21:58+0400

2022-03-20T21:58+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Более 200 человек пострадали при обрушении временной трибуны во время футбольного матча в индийском городе Малаппурам накануне вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал India TV.Как сообщается, временная галерея была рассчитана на 1 тысячу зрителей, но на ней собрались около 2 тысяч человек.Согласно предварительным выводам полиции, построенная из бамбука трибуна обрушилась из-за дождя и чрезмерной загруженности стадиона.Это не первый подобный случай в Индии – в марте прошлого года более 100 человек получили ранения во время обрушения деревянной трибуны на стадионе в городе Сурьяпет в индийском штате Телангана. Причиной обрушения называлась чрезмерная загрузка трибун.

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