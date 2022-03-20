https://sputnik-georgia.ru/20220320/poezda-v-gruzii-menyayut-raspisanie-265355756.html

Поезда в Грузии меняют расписание

Поезда в Грузии меняют расписание

Теперь самый ранний рейс в направлении Батуми будет выходить с тбилисского вокзала в 08:20 ежедневно 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T14:21+0400

2022-03-20T14:21+0400

2022-03-20T15:30+0400

грузия

новости

грузинская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24741/63/247416398_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4f89401ee977535c89b3c4059e3ed6ab.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. С 21 марта поезда, следующие по пяти магистральным направлениям, будут курсировать по измененному расписанию, информацию распространяет АО "Грузинская железная дорога".Речь идет о направлениях Тбилиси-Озургети и Озургети-Тбилиси, Тбилиси-Кутаиси и Кутаиси-Тбилиси, Тбилиси-Зугдиди и Зугдиди-Тбилиси, Тбилиси-Батуми и Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти и Поти-Тбилиси.Билеты на поезд по-прежнему можно приобрести через сайт - ticket.railway.ge, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассе "Грузинской железной дороги" и через компании-партнеры ГЖД, отмечается в заявлении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, грузинская железная дорога