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Поезда в Грузии меняют расписание
Поезда в Грузии меняют расписание
Теперь самый ранний рейс в направлении Батуми будет выходить с тбилисского вокзала в 08:20 ежедневно 20.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-20T14:21+0400
2022-03-20T14:21+0400
2022-03-20T15:30+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. С 21 марта поезда, следующие по пяти магистральным направлениям, будут курсировать по измененному расписанию, информацию распространяет АО "Грузинская железная дорога".Речь идет о направлениях Тбилиси-Озургети и Озургети-Тбилиси, Тбилиси-Кутаиси и Кутаиси-Тбилиси, Тбилиси-Зугдиди и Зугдиди-Тбилиси, Тбилиси-Батуми и Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти и Поти-Тбилиси.Билеты на поезд по-прежнему можно приобрести через сайт - ticket.railway.ge, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассе "Грузинской железной дороги" и через компании-партнеры ГЖД, отмечается в заявлении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, грузинская железная дорога
Поезда в Грузии меняют расписание
14:21 20.03.2022 (обновлено: 15:30 20.03.2022) Подписаться на
Теперь самый ранний рейс в направлении Батуми будет выходить с тбилисского вокзала в 08:20 ежедневно
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. С 21 марта поезда, следующие по пяти магистральным направлениям, будут курсировать по измененному расписанию, информацию распространяет АО "Грузинская железная дорога".
Речь идет о направлениях Тбилиси-Озургети и Озургети-Тбилиси, Тбилиси-Кутаиси и Кутаиси-Тбилиси, Тбилиси-Зугдиди и Зугдиди-Тбилиси, Тбилиси-Батуми и Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти и Поти-Тбилиси.
Теперь самый ранний рейс в направлении Батуми будет выходить с тбилисского вокзала в 08:20, в направлении Озургети и Кутаиси - в 08:50, а в направлении Зугдиди - 08:30. Что касается рейса Тбилиси- Поти, то он будет осуществляться вечером в 18:10, говорится в сообщении компании.
Билеты на поезд по-прежнему можно приобрести через сайт - ticket.railway.ge, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассе "Грузинской железной дороги" и через компании-партнеры ГЖД, отмечается в заявлении.
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