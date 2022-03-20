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Продолжается борьба с гололедом на на улицах Тбилиси и пригородов
Продолжается борьба с гололедом на на улицах Тбилиси и пригородов
Из-за сильного снегопада и ситуации на дорогах возникли проблемы и с движением общественного транспорта 20.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-20T17:02+0400
2022-03-20T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. В связи с интенсивным снегопадом, который не прекращается в Тбилиси уже несколько дней, городские службы высыпали на дороги столицы и ее пригородов более 4 тысяч тонн технической соли, сообщает пресс-служба мэрии города.Сильный снегопад в грузинской столице начался вечером 18 марта. Как отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, он стал самым мощным с 2006 года. Из-за непогоды затруднена работа общественного транспорта в пригородах столицы Цхнети, Цавкиси, Шиндиси, Табахмела, Коджори, Кикети, Лило и Лиси.По их словам, из-за сильного снегопада и ситуации на дорогах возникли проблемы и с движением общественного транспорта. Движение автобусов и микроавтобусов приостановлено на нескольких маршрутах.Мэрия Тбилиси призывает население ездить по центральным улицам только на автомобилях, оснащенных зимней резиной, а в прилегающих к городу районах и проблемных зонах лишь на внедорожниках.В случае возникновения проблем жителям рекомендуют звонить на горячую линию "Тбилсервис групп" - 2 61 90 50 или на горячую линию мэрии Тбилиси - 2 72 22 22.По прогнозам синоптиков, холодная погода с осадками сохранится в Тбилиси до следующей пятницы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Продолжается борьба с гололедом на на улицах Тбилиси и пригородов
17:02 20.03.2022 (обновлено: 17:39 20.03.2022) Подписаться на
Из-за сильного снегопада и ситуации на дорогах возникли проблемы и с движением общественного транспорта
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. В связи с интенсивным снегопадом, который не прекращается в Тбилиси уже несколько дней, городские службы высыпали на дороги столицы и ее пригородов более 4 тысяч тонн технической соли, сообщает пресс-служба мэрии города.
Сильный снегопад в грузинской столице начался вечером 18 марта. Как отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, он стал самым мощным с 2006 года. Из-за непогоды затруднена работа общественного транспорта в пригородах столицы Цхнети, Цавкиси, Шиндиси, Табахмела, Коджори, Кикети, Лило и Лиси.
"Обильные осадки и низкая температура создали проблемы для столицы. ООО "Тбилсервис Групп" продолжает работу в авральном режиме. Соответствующее оборудование работает непрерывно по всему Тбилиси 24 часа в сутки", - говорится в сообщении мэрии.
По их словам, из-за сильного снегопада и ситуации на дорогах возникли проблемы и с движением общественного транспорта. Движение автобусов и микроавтобусов приостановлено на нескольких маршрутах.
Мэрия Тбилиси призывает население ездить по центральным улицам только на автомобилях, оснащенных зимней резиной, а в прилегающих к городу районах и проблемных зонах лишь на внедорожниках.
В случае возникновения проблем жителям рекомендуют звонить на горячую линию "Тбилсервис групп" - 2 61 90 50 или на горячую линию мэрии Тбилиси - 2 72 22 22.
По прогнозам синоптиков, холодная погода с осадками сохранится в Тбилиси до следующей пятницы.
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