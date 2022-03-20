https://sputnik-georgia.ru/20220320/prodolzhaetsya-borba-s-gololedom-na-na-ulitsakh-tbilisi-i-prigorodov-265359432.html

Продолжается борьба с гололедом на на улицах Тбилиси и пригородов

Продолжается борьба с гололедом на на улицах Тбилиси и пригородов

Из-за сильного снегопада и ситуации на дорогах возникли проблемы и с движением общественного транспорта 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T17:02+0400

2022-03-20T17:02+0400

2022-03-20T17:39+0400

грузия

новости

погода

тбилиси

тбилсервис групп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/14/265355233_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_7f809838bc59f5909ab0bb195cf866f3.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. В связи с интенсивным снегопадом, который не прекращается в Тбилиси уже несколько дней, городские службы высыпали на дороги столицы и ее пригородов более 4 тысяч тонн технической соли, сообщает пресс-служба мэрии города.Сильный снегопад в грузинской столице начался вечером 18 марта. Как отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, он стал самым мощным с 2006 года. Из-за непогоды затруднена работа общественного транспорта в пригородах столицы Цхнети, Цавкиси, Шиндиси, Табахмела, Коджори, Кикети, Лило и Лиси.По их словам, из-за сильного снегопада и ситуации на дорогах возникли проблемы и с движением общественного транспорта. Движение автобусов и микроавтобусов приостановлено на нескольких маршрутах.Мэрия Тбилиси призывает население ездить по центральным улицам только на автомобилях, оснащенных зимней резиной, а в прилегающих к городу районах и проблемных зонах лишь на внедорожниках.В случае возникновения проблем жителям рекомендуют звонить на горячую линию "Тбилсервис групп" - 2 61 90 50 или на горячую линию мэрии Тбилиси - 2 72 22 22.По прогнозам синоптиков, холодная погода с осадками сохранится в Тбилиси до следующей пятницы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, тбилиси, тбилсервис групп