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Села на юге Азербайджана из-за ливней уходят под воду - видео
Села на юге Азербайджана из-за ливней уходят под воду - видео
Десятки людей эвакуированы на юге Азербайджана из-за выхода из берегов реки Алвады в результате продолжительных проливных дождей. Смотрите подробности в видео 20.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-20T09:47+0400
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Затоплены жилые дома, поля, разные объекты и прилегающие к ним территории села Тезе Алвады. Девять семей были эвакуированы на лодках.Погибло большое количество домашней птицы, 100 голов мелкого рогатого скота. Под воду ушли посевы.В борьбе с природной стихией задействованы соответствующие силы и средства МЧС.
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Села на юге Азербайджана уходят под воду из-за ливней.
Села на юге Азербайджана уходят под воду из-за ливней.
2022-03-20T09:47+0400
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азербайджан, погода, происшествия, мультимедиа, видео, видео
Села на юге Азербайджана из-за ливней уходят под воду - видео
09:47 20.03.2022 (обновлено: 10:55 20.03.2022) Подписаться на
Десятки людей эвакуированы на юге Азербайджана из-за выхода из берегов реки Алвады в результате продолжительных проливных дождей. Смотрите подробности в видео
Затоплены жилые дома, поля, разные объекты и прилегающие к ним территории села Тезе Алвады. Девять семей были эвакуированы на лодках.
Погибло большое количество домашней птицы, 100 голов мелкого рогатого скота. Под воду ушли посевы.
В борьбе с природной стихией задействованы соответствующие силы и средства МЧС.