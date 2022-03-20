https://sputnik-georgia.ru/20220320/sela-na-yuge-azerbaydzhana-iz-za-livney-ukhodyat-pod-vodu---video-265351540.html

Села на юге Азербайджана из-за ливней уходят под воду - видео

Села на юге Азербайджана из-за ливней уходят под воду - видео

Десятки людей эвакуированы на юге Азербайджана из-за выхода из берегов реки Алвады в результате продолжительных проливных дождей. Смотрите подробности в видео 20.03.2022, Sputnik Грузия

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Затоплены жилые дома, поля, разные объекты и прилегающие к ним территории села Тезе Алвады. Девять семей были эвакуированы на лодках.Погибло большое количество домашней птицы, 100 голов мелкого рогатого скота. Под воду ушли посевы.В борьбе с природной стихией задействованы соответствующие силы и средства МЧС.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

азербайджан, погода, происшествия, мультимедиа, видео, видео