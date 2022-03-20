https://sputnik-georgia.ru/20220320/vlasti-ukrainy-vveli-edinuyu-informatsionnuyu-politiku-na-tv-265359698.html

Власти Украины ввели единую информационную политику на ТВ

Власти Украины ввели единую информационную политику на ТВ

Отмечается, что в создавшихся условиях реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом нацбезопасности 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T17:46+0400

2022-03-20T17:46+0400

2022-03-20T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о единой информационной политике в условиях военного положения, указ об этом размещен в воскресенье на его сайте. Об этом сообщает РИА Новости.Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО."Установить, что в условиях военного состояния реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом нацбезопасности, обеспечение которой осуществляется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном информационном марафоне "Єдині новини #UАразом", - указывается в решении СНБО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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в мире, новости, политика, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины 2022