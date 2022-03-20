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Задержанному за нападение на журналистов предъявлено обвинение
Задержанному за нападение на журналистов предъявлено обвинение
Прокуратура Грузии проводит жесткую уголовную политику по фактам незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов 20.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-20T14:59+0400
2022-03-20T14:59+0400
2022-03-20T15:42+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила задержанному за нападение на съемочную группу телеканала "Формула" обвинение в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, информацию распространяет пресс-служба ведомства.На съемочную группу телекомпании "Формула" - журналиста, оператора и помощника оператора, 17 марта было совершено нападение во время записи интервью в одном из тбилисских баров в районе Ваке.Подозреваемый высказал недовольство работой журналистов, оскорбил их, помешал записи интервью и потребовал покинуть бар, что переросло в физическое противостояние, утверждает следствие.Как отмечено в заявлении ведомства, прокуратура Грузии проводит жесткую уголовную политику по фактам незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов.Прокуратура Грузии уже обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного.По данным СМИ, в разговоре со второй съемочной группой телеканала "Формула", которая прибыла на место сразу после инцидента, нападавший заявил, что журналисты нарушили его "личное пространство".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
Задержанному за нападение на журналистов предъявлено обвинение
14:59 20.03.2022 (обновлено: 15:42 20.03.2022) Подписаться на
Прокуратура Грузии проводит жесткую уголовную политику по фактам незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила задержанному за нападение на съемочную группу телеканала "Формула" обвинение в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, информацию распространяет пресс-служба ведомства.
На съемочную группу телекомпании "Формула" - журналиста, оператора и помощника оператора, 17 марта было совершено нападение во время записи интервью в одном из тбилисских баров в районе Ваке.
Подозреваемый высказал недовольство работой журналистов, оскорбил их, помешал записи интервью и потребовал покинуть бар, что переросло в физическое противостояние, утверждает следствие.
Как отмечено в заявлении ведомства, прокуратура Грузии проводит жесткую уголовную политику по фактам незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов.
Прокуратура Грузии уже обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного.
По данным СМИ, в разговоре со второй съемочной группой телеканала "Формула", которая прибыла на место сразу после инцидента, нападавший заявил, что журналисты нарушили его "личное пространство".
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