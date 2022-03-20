https://sputnik-georgia.ru/20220320/zaderzhannomu-za-napadenie-zhurnalistov-predyavleno-obvinenie-265356098.html

Задержанному за нападение на журналистов предъявлено обвинение

Задержанному за нападение на журналистов предъявлено обвинение

Прокуратура Грузии проводит жесткую уголовную политику по фактам незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T14:59+0400

2022-03-20T14:59+0400

2022-03-20T15:42+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила задержанному за нападение на съемочную группу телеканала "Формула" обвинение в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, информацию распространяет пресс-служба ведомства.На съемочную группу телекомпании "Формула" - журналиста, оператора и помощника оператора, 17 марта было совершено нападение во время записи интервью в одном из тбилисских баров в районе Ваке.Подозреваемый высказал недовольство работой журналистов, оскорбил их, помешал записи интервью и потребовал покинуть бар, что переросло в физическое противостояние, утверждает следствие.Как отмечено в заявлении ведомства, прокуратура Грузии проводит жесткую уголовную политику по фактам незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов.Прокуратура Грузии уже обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного.По данным СМИ, в разговоре со второй съемочной группой телеканала "Формула", которая прибыла на место сразу после инцидента, нападавший заявил, что журналисты нарушили его "личное пространство".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии