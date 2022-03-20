https://sputnik-georgia.ru/20220320/zemnoe-i-nebesnoe-v-tbilisi-proydet-vystavka-zaala-bachanashvili-265276637.html
Земное и небесное: в Тбилиси пройдет выставка Заала Бачанашвили
Земное и небесное: в Тбилиси пройдет выставка Заала Бачанашвили
Каждое произведение художника связано с конкретным жизненным событием и опытом 20.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-20T10:04+0400
2022-03-20T10:04+0400
2022-03-20T10:57+0400
культура
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24504/18/245041831_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_f1183c32f80a0a0415529da236c620f9.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Выставка грузинского художника Заала Бачанашвили "Белый круг" откроется в Национальной галерее Грузии имени Дмитрия Шеварднадзе 22 марта.На выставке будет представлено до 70 картин, созданных художником за последнее время, сообщают организаторы.Куратор выставки - Мака Бежуашвили. Увидеть экспозицию можно будет до 12 апреля.Заал Бачанашвили родился в 1954 году в селе Лечури Телавского района. Художественное образование получил в Телавском художественном училище в 1968-1971 годах, а с 1973 года продолжил обучение в Тбилисской художественной академии.Выставки Заала Бачанашвили с успехом прошли как в Грузии, так и за рубежом.Каждое произведение художника связано с конкретным жизненным событием и опытом, суть которого, по мнению художника, заключается в приобщении земной и повседневной жизни к небесному.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24504/18/245041831_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_49deb4cdfc03aa2f13c78597c28073f1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, грузия, новости
Земное и небесное: в Тбилиси пройдет выставка Заала Бачанашвили
10:04 20.03.2022 (обновлено: 10:57 20.03.2022) Подписаться на
Каждое произведение художника связано с конкретным жизненным событием и опытом
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Выставка грузинского художника Заала Бачанашвили "Белый круг" откроется в Национальной галерее Грузии имени Дмитрия Шеварднадзе 22 марта.
На выставке будет представлено до 70 картин, созданных художником за последнее время, сообщают
организаторы.
Куратор выставки - Мака Бежуашвили. Увидеть экспозицию можно будет до 12 апреля.
Заал Бачанашвили родился в 1954 году в селе Лечури Телавского района. Художественное образование получил в Телавском художественном училище в 1968-1971 годах, а с 1973 года продолжил обучение в Тбилисской художественной академии.
Выставки Заала Бачанашвили с успехом прошли как в Грузии, так и за рубежом.
Каждое произведение художника связано с конкретным жизненным событием и опытом, суть которого, по мнению художника, заключается в приобщении земной и повседневной жизни к небесному.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.