https://sputnik-georgia.ru/20220320/zemnoe-i-nebesnoe-v-tbilisi-proydet-vystavka-zaala-bachanashvili-265276637.html

Земное и небесное: в Тбилиси пройдет выставка Заала Бачанашвили

Земное и небесное: в Тбилиси пройдет выставка Заала Бачанашвили

Каждое произведение художника связано с конкретным жизненным событием и опытом 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T10:04+0400

2022-03-20T10:04+0400

2022-03-20T10:57+0400

культура

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24504/18/245041831_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_f1183c32f80a0a0415529da236c620f9.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Выставка грузинского художника Заала Бачанашвили "Белый круг" откроется в Национальной галерее Грузии имени Дмитрия Шеварднадзе 22 марта.На выставке будет представлено до 70 картин, созданных художником за последнее время, сообщают организаторы.Куратор выставки - Мака Бежуашвили. Увидеть экспозицию можно будет до 12 апреля.Заал Бачанашвили родился в 1954 году в селе Лечури Телавского района. Художественное образование получил в Телавском художественном училище в 1968-1971 годах, а с 1973 года продолжил обучение в Тбилисской художественной академии.Выставки Заала Бачанашвили с успехом прошли как в Грузии, так и за рубежом.Каждое произведение художника связано с конкретным жизненным событием и опытом, суть которого, по мнению художника, заключается в приобщении земной и повседневной жизни к небесному.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, грузия, новости