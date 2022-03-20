https://sputnik-georgia.ru/20220320/zhiteli-mariupolya-mestnye-vlasti-ne-soobschali-o-gumanitarnom-koridore---video-265354545.html

Жители Мариуполя: местные власти не сообщали о гуманитарном коридоре - видео

Жители Мариуполя: местные власти не сообщали о гуманитарном коридоре - видео

Жители Мариуполя рассказывают, что украинские власти не оповещали их о возможности выйти по гуманитарным коридорам, многие узнают о них от российских военных 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T12:43+0400

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видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

донбасс

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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Жители Мариуполя: местные власти не сообщали о гуманитарном коридоре - видео Жители Мариуполя рассказывают, что украинские власти не оповещали их о возможности выйти по гуманитарным коридорам, многие узнают о них от российских военных. 2022-03-20T12:43+0400 true PT1M38S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, донбасс, видео