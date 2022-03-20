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Жители Мариуполя: местные власти не сообщали о гуманитарном коридоре - видео
Жители Мариуполя: местные власти не сообщали о гуманитарном коридоре - видео
Жители Мариуполя рассказывают, что украинские власти не оповещали их о возможности выйти по гуманитарным коридорам, многие узнают о них от российских военных 20.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-20T12:43+0400
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Жители Мариуполя: местные власти не сообщали о гуманитарном коридоре - видео
Жители Мариуполя рассказывают, что украинские власти не оповещали их о возможности выйти по гуманитарным коридорам, многие узнают о них от российских военных.
2022-03-20T12:43+0400
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, донбасс, видео
Жители Мариуполя: местные власти не сообщали о гуманитарном коридоре - видео
12:43 20.03.2022 (обновлено: 12:59 20.03.2022) Подписаться на
Жители Мариуполя рассказывают, что украинские власти не оповещали их о возможности выйти по гуманитарным коридорам, многие узнают о них от российских военных
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.