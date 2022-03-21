https://sputnik-georgia.ru/20220321/avariya-v-tbilisi-stolknulis-passazhirskiy-avtobus-i-legkovushki--265371378.html

Авария в Тбилиси: столкнулись пассажирский автобус и легковушки

Авария в Тбилиси: столкнулись пассажирский автобус и легковушки

Сильный снегопад в Тбилиси начался вечером 18 марта: по словам мэра города, он стал самым мощным с 2006 года 21.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. ДТП с участием двух легковых автомобилей и городского автобуса произошло этим утром на правой набережной Куры (Мтквари) в Тбилиси.По данным МВД Грузии, начато расследование происшествия по статье 276 Уголовного кодекса Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Сильный снегопад в Тбилиси начался вечером 18 марта. Как отметил мэр города Каха Каладзе, он стал самым мощным с 2006 года. Из-за непогоды затруднена работа общественного транспорта в пригородах столицы: Цхнети, Цавкиси, Шиндиси, Табахмела, Коджори, Кикети, Лило и Лиси, а также в некоторых районах Тбилиси.За несколько дней на дорогах города было посыпано более 4 тысяч тонн технической соли. В 24-часовом режиме работает горячая линия мэрии и компании "Тбилсервис групп" – 2 61 90 50 и 2 72 22 22.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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