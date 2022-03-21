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Авария в Тбилиси: столкнулись пассажирский автобус и легковушки
Авария в Тбилиси: столкнулись пассажирский автобус и легковушки
Сильный снегопад в Тбилиси начался вечером 18 марта: по словам мэра города, он стал самым мощным с 2006 года 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. ДТП с участием двух легковых автомобилей и городского автобуса произошло этим утром на правой набережной Куры (Мтквари) в Тбилиси.По данным МВД Грузии, начато расследование происшествия по статье 276 Уголовного кодекса Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Сильный снегопад в Тбилиси начался вечером 18 марта. Как отметил мэр города Каха Каладзе, он стал самым мощным с 2006 года. Из-за непогоды затруднена работа общественного транспорта в пригородах столицы: Цхнети, Цавкиси, Шиндиси, Табахмела, Коджори, Кикети, Лило и Лиси, а также в некоторых районах Тбилиси.За несколько дней на дорогах города было посыпано более 4 тысяч тонн технической соли. В 24-часовом режиме работает горячая линия мэрии и компании "Тбилсервис групп" – 2 61 90 50 и 2 72 22 22.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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снег, авария, дтп, тбилиси, новости, происшествия, грузия, каха каладзе, тбилиси, мвд грузии
Авария в Тбилиси: столкнулись пассажирский автобус и легковушки
11:40 21.03.2022 (обновлено: 12:04 21.03.2022) Подписаться на
Сильный снегопад в Тбилиси начался вечером 18 марта: по словам мэра города, он стал самым мощным с 2006 года
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. ДТП с участием двух легковых автомобилей и городского автобуса произошло этим утром на правой набережной Куры (Мтквари) в Тбилиси.
Как сообщает телекомпания "Рустави 2
", ДТП обошлось без жертв. Легкие ушибы получили двое человек, которым была оказана медицинская помощь.
По данным МВД Грузии, начато расследование происшествия по статье 276 Уголовного кодекса Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
Сильный снегопад в Тбилиси начался вечером 18 марта. Как отметил мэр города Каха Каладзе, он стал самым мощным с 2006 года.
Из-за непогоды затруднена работа общественного транспорта в пригородах столицы: Цхнети, Цавкиси, Шиндиси, Табахмела, Коджори, Кикети, Лило и Лиси, а также в некоторых районах Тбилиси.
За несколько дней на дорогах города было посыпано более 4 тысяч тонн технической соли. В 24-часовом режиме работает горячая линия мэрии и компании "Тбилсервис групп" – 2 61 90 50 и 2 72 22 22.
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