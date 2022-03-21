https://sputnik-georgia.ru/20220321/chetyrnadtsatikratnye-posleslovie-k-pobede-sbornoy-gruzii-po-regbi-v-chempionate-evropy-265394059.html

Четырнадцатикратные! Послесловие к победе сборной Грузии по регби в чемпионате Европы

Четырнадцатикратные! Послесловие к победе сборной Грузии по регби в чемпионате Европы

"Лелос" разгромили своих главных конкурентов испанцев со счетом 49:15 в последнем туре чемпионата "Регби Европы" и, набрав 20 очков, завершили турнир на первом... 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T21:31+0400

2022-03-21T21:31+0400

2022-03-21T21:39+0400

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Взрыв спавшей энергии на финишеПоследние 25 минут матча грузинские регбисты провели именно с той страстью, за которую и пользуются огромной любовью грузинского общества.И в самом деле, давно "Лелос" не играли так здорово. Возможно, "виной" этому стал тот факт, что на воскресный матч против сборной Испании тренерскому штабу удалось наконец собрать объективно наилучший состав.Возможно, эдакий выброс энергии был вызван присутствием на трибунах обледенелой "Динамо Арены" уже более двух лет невиданного множества зрителей, хотя на самом деле тбилисский стадион был полупустым. Это не особенно важно, ведь сами регбисты всегда утверждают, что грузинские болельщики – лучшие в мире, и они играют роль 16-го игрока на поле. Союз регби Грузии даже выпустил сувенирную регбийку с номером 16 на спине, и в эти цифры вписаны имена самых преданных фанатов "Лелос", не пропустивших ни одного домашнего матча за последние годы. Таковых оказалось великое множество!Есть еще одно объяснение прекрасной игре грузин в последнем матче. Как правило, "Лелос" со скрипом начинают любой турнир, но всякий раз прибавляют по ходу соревнования и в решающей встрече показывают игру, близкую к их максимуму.Непогода...Игровую поляну пришлось очищать от снега в день игры так же, как и накануне. Великолепное травяное покрытие выдержало экзамен на "отлично", хотя игроки обеих команд порой и пробуксовывали на скользком газоне. Особенно трудно пришлось тяжеловесам – в назначаемых схватках силачи изо всех сил старались достичь преимущества, но мокрое поле уравнивало шансы в общем-то неравных по силе форвардов.У "бегунов" мокрый мяч частенько выпадал из рук и захваты часто были неэффективны – опять-таки по вине мокрого снега, все два часа обильно сыпавшегося с неба или даже поливавшего игроков обеих командДа, такого марта в Тбилиси не было очень давно, и дискомфорт погода создавала регбистам из обеих Иберий – и пиренейской, и кавказской...Сенсация в КардиффеТак или иначе, но в прошедшее воскресенье на "Динамо Арене" был настоящий регбийный праздник. Грузины были полны решимости победить и сохранить титул чемпиона, испанцы также намеревались как минимум не проиграть и впервые в истории завоевать почетное звание седьмой регбийной нации Европы.Кстати, немного отклонившись от темы, сообщим, что в субботу в мировом регби случилась невероятная сенсация – в Кардиффе, на знаменитом "Миллениуме", хозяева валлийцы проиграли сборной Италии! Сенсация в том, что итальянцы последние 15 лет тщетно пытались выиграть хотя бы один матч Кубка Шести Наций, вследствие чего уже даже среди сильных мира регби начали поговаривать о введении переигровки между аутсайдером КШН, т.е. Италией, и победителем ЧЕ, т.е. Грузией, за право играть среди сильнейших. И вот, сборная Италии сумела одолеть находящуюся в кризисе сборную Уэльса, но все равно осталась на последнем месте турнира. По всей видимости, разговоры о понижении итальянцев в классе и замене их грузинами поутихнут.Вернемся на "Динамо". Настроение обеих сторон было действительно боевое, старт прошел в безуспешных, разведывательных атаках в обе стороны, а на 4-й минуте произошло из ряда вон выходящее.Фантастический ЛобжанидзеЕсть в регби элемент, именуемый дроп-голом. Это удар по воротам, но не из статической ситуации – не реализация после попытки и не пенальти после нарушения соперником правил. Дроп-гол – это удар по воротам после отскока мяча от газона, и по нескольким причинам в современном регби он стал большой редкостью.Темп игры сегодня гораздо выше, чем в прошлом. Можно вспомнить массу эффектных дроп-голов – например, удар блистательного англичанина Джонни Уилкинсона в финале Кубка мира 2003 года, принесший "Розам" чемпионский титул. Однако повышение темпа игры крайне редко позволяет бомбардирам получить мяч в ситуации, когда дистанция убойная, защитники расположены на таком расстоянии, что остается время на то, чтобы уронить мяч на газон и с отскока пробить точно по воротам. Все это должно счастливо совпасть, и такое случилось в самом начале матча Грузии и Испании."Лелос" перевели фронт атаки почти к зачетке испанцев, и вдруг мяч крайне неожиданно был передан Василу Лобжанидзе, который также внезапно сориентировался в ситуации и пробил по воротам с отскока, причем точно!Все опешили, наверное даже сам Васка, поскольку полузащитник грузинской схватки прежде никогда не пробивал по воротам – ни с отскока, ни с подставки, никогда! Тедо Абжандадзе или Гиорги Бабунашвили – да, но не Лобжанидзе.Вероятно, именно по этой причине и позволили испанцы грузинскому скрам-хаву принять мяч в подобной ситуации – удара от него ожидать не следовало. Оказалось, что наоборот – 3:0, и задел был сделан таким вот эффектнейшим способом.Насчет Лобжанидзе разговор особый – 25-летний парень играет в сборной почти с детства, с 2015 года, но в подобной форме находится наверное впервые в карьере. В прошлых матчах он выделялся, безусловно, заносил великолепные попытки, но 20 марта перед зрителем предстал уже зрелый мастер, один из ментальных лидеров сборной Грузии.Это особенно радует, поскольку его позиция "девятки" одна из ключевых в регби и от игры скрам-хава во многом зависит игра всей команды. Позже Васка начал атаку, завершившуюся попыткой Аки Табуцадзе, а потом выдал гениальный пас на капитана, после которого Мераб Шарикадзе беспрепятственно ворвался в зачетку гостей. Именно Лобжанидзе был признан лучшим игроком отчетного матча.Вихрь грузинских атакВсего "Лелос" занесли 6 попыток, пропустив две. Испанцы оба раза добились цели, благодаря отлаженной игре в коридоре и прекрасному молу.Грузинские же попытки были более разнообразными, и в целом линии форвардов и бэков в современной сборной Грузии гораздо более сбалансированы, нежели в предыдущие годы. Теперь у нас есть очень остро атакующие вингеры, более мобильные фланкеры, понимающие друг друга с полуслова Лобжанидзе и Абжандадзе, ничего не говоря о традиционной мощи первой линии схватки.Все это вкупе дало тот вихрь атак в последней четверти матча, противопоставить которому испанцы не сумели практически ничего. Табуцадзе продолжил заносить попытки, которых у него уже 18 в 19 матчах за сборную, Абжандадзе бил по воротам почти со стопроцентной точностью, и в итоге финальную точку чемпионату 2022 года поставил именно Тедо – 49:15!Это 14-й титул чемпиона в активе "Борджгалоснеби", причем после одного из самых сложных и проблематичных сезонов. И тем ценнее этот успех – команда вернула себе уверенность в собственных силах.Сборная отдохнет до лета, до тбилисского матча с Италией! О важности этой игры у нас еще будет время порассуждать, а на данном этапе мы возвращаемся к "Черному Льву" с предстоящими ему испытаниями.

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